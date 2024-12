× Bis zu 40 % mehr: Handel jubelt über Weihnachtsgeschäft

Laut einer Blitzumfrage des Handelsverbandes läuft das Weihnachtsgeschäft besser als im Vorjahr

Geschenke-Shopping geht ins Finale – in rund zwei Wochen ist bereits Weihnachten. Zitterten die Händler vor dem Start des Adventshoppings noch vor einer angeblich schlechteren Konsumlaune der Österreicher und Österreicherinnen, zeigen sich die Einkaufsstraßen wie Shoppingzentren gut gefüllt.

Mehr zum Thema:

Weihnachtseinkäufe nehmen Fahrt auf

Weihnachts-Tipps: Fröhliches Schenken mit diesen Buch-Hits

Packerl vom Christkind: So lange haben Sie noch Zeit

© Lisi Niesner/TZ ÖSTERREICH

"Alle Erwartungen wurden gesprengt"

Während der Ansturm am ersten Adventsamstag dank dem Black Friday davor und der großzügigen Rabatte auf Rekordniveau war, wurde auch der zweite Adventsamstag für die Händler ein voller Erfolg, wie eine Blitzumfrage des Handelsverbandes zeigt: „Alle Erwartungen wurden schon am ersten Advent-Wochenende gesprengt. Auch der zweite Samstag war ein Erfolg auf ganzer Linie“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

© oe24 ×

Bis zu 40 Prozent höhere Kundenfrequenz

Laut der Umfrage war die Kundenfrequenz in Shoppingzentren und Einkaufsstraßen um bis zu 20 Prozent höher als im Vorjahr, am ersten Adventsamstag sogar um 40 Prozent. Laut letzten Studien wollen die Österreicher auch mehr als 300 Euro für Geschenke ausgeben. Einige sogar bis zu 1.000 Euro und mehr.

© oe24 ×

Gutschein-Boom hält weiter an

Die Geschenke-Hits wurden an den Advent-Einkaufssamstagen auch klar: Eine starke Nachfrage gab es wieder nach Elektro-Produkten, Kleidung, Sportausrüstung, Büchern, Spielzeug und Parfums. Noch mehr gekauft werden Gutscheine. "Der Gutscheinboom hält an. Mehr als 40 Prozent planen, Gutscheine heuer zu verschenken", weiß Rainer Will.