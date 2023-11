Black Friday: Das sind die besten Schnäppchen

Der Tag der Mega-Rabatte: Am Black Friday gibt es Schnäppchen ohne Ende. Wo sinken die Preise am meisten?

Am Freitag startet „offiziell“ die Jagd um die besten Weihnachtsgeschenke. Am Black Friday (24. November) geben wir laut Handelsverband 420 Millionen Euro aus. Davon landet ein großer Teil genau einen Monat später, am 24. Dezember, unter dem Weihnachtsbaum.

Vergleich von 10.000 Produkten

Jetzt hat das Preisvergleichsportal Geizhals.at eine große Analyse zu diesem großen Rabatt-Tag veröffentlicht. Die Preise der beliebtesten 10.000 Produkte auf Geizhals wurden verglichen – einerseits während der „Black Week“ (viele Händler verlängern die Schnäppchen) mit dem gleichen Zeitraum im Vormonat (Basis waren die Preise aus dem Vorjahr.

Fazit: Die größten Verbilligungen gibt es bei Multimedia-Playern und bei Spielen für Konsolen – beliebte Geschenke (siehe Tabelle).

© geizhals.at ×

Man kauft, was man braucht

Michael Nikolaijuk, Marketingleiter von Geizhals zu oe24 über den erwarteten Andrang in Zeiten der Teuerungs-Krise: „Es wird wohl ein gleich starker Zulauf wie letztes Jahr. Ich glaube man wird sich eher darauf konzentrieren, was man wirklich braucht und nicht was man haben will – das sind die Lehren auch aus vergangenen Wirtschaftskrisen.“

+1.000 % bei der Nachfrage nach Smartwatches

Das lässt sich wohl auch aus den Zahlen erkennen: Die Nachfrage nach Fernseher und Monitore stieg zu Black Friday um etwa 200 %. Allerdings gab es auch einen extremen Boost für gewisse Geschenke. Smartwatches verkauften sich um 1.017 % mehr!

© geizhals.at ×

Sogar Bäckereien und Versicherungen machen mit

Nikolaijuk zu oe24: „Inzwischen gibt es keine Branche – vom Reisebüro über die Bäckerei bis zu Versicherungen – die nicht beim Black Friday mitmachen. Das bedeutet die Rabatte sind vielleicht nicht mehr so groß, dafür gibt es sie in allen Branchen.“

Auf Preis-Entwicklung achten

Worauf gilt es hierbei zu achten? Ganz wichtig um auch wirklich Geld zu sparen, ist ein Blick auf die „historische Preisentwicklung“. , so Markus Nigl, Chef von Geizhals.at: „Die tatsächliche Einordung eines Black Friday Angebots kann nur im Kontext seiner Preisgeschichte verstanden werden. In diesem Zusammenhang lohnt sich immer ein prüfender Blick auf einem Preisvergleichsportal. Denn Bestpreise sind nicht zwangsläufig in der Black Week zu finden."