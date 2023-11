Black Friday: Die besten Schnäppchen

Rabatt-Mega-Tag: Viele Aktionen des Black Friday sind bereits bekannt. Die große Liste finden Sie hier.

Es ist auch schon bei uns Tradition: Morgen Freitag, am Tag nach dem amerikanischen Thanksgiving (Erntedankfest), gibt es Mega-Rabatte in den Shops und Online.

420 Millionen Euro an einem Tag

Der Handelsverband rechnet, dass Österreicher heuer 420 Millionen Euro an Aktions-Tag ausgeben werden.

Es ist der Startschuss für die Jagd auf die besten – und wohl auch preiswertesten – Weihnachtsgeschenke. Kein Wunder: Bei Rabatten von bis zu 70 % (siehe Beispiele unten) werden wohl auch viele Konsum-Kritiker schwach. Mitten in der schlimmen Teuerungskrise ist dieser Shopping-Tag ein wahrer Segen.

Alle Branchen machen mit

Auch positiv: Mittlerweile machen alle Branchen mit. Kunden bekommen von Technik-Hits über aktuelle Mode bis zu Spielwaren verlockende Angebote.

Der Einzelhandel – der laut WIFO seit 12 Monaten über sinkende Verkaufszahlen stöhnt – verlängert in vielen Fällen den Black Friday auf eine ganze Woche, manche machen gleich den Black November daraus.

Fast zwei Drittel wollen jetzt shoppen

Eine Studie von Mindtake für den Handelsverband zeigt: 62 % der Österreicher wollen bei diesen Aktionstagen zuschlagen. Im Schnitt sie bereit 274 Euro auszugeben.

Allerdings: Die Krise ist für die Konsumenten noch nicht vorbei. Im Vorjahr waren es – laut Mindtake – 297 Euro.

Salzburger kaufen am meisten

Übrigens: Am Black Friday zeigen sich die Salzburger (301 Euro) und Kärntner (295 Euro) am ausgabefreudigsten, die Wiener (253 Euro) und Vorarlberger (253 Euro) am sparsamsten.

Das sind einige der besten Angebote der Aktionstag:

Media Markt



Tefal Optigrill Kontaktgrill 99 statt 309,99 (-68%)

Samsung Galaxy Tab S6 Tablet 249 statt 429 (-42%)

Vivo Smartphone V36 199 statt 279 (-29%)

0815

Sony 55‘‘ 4K UHD OLEDS Google TV 1.777 statt 2.999 (-41%)

Kenwood Titanium Chef Baker XL Küchenmaschine 399 statt 679,99 (-41%)

XXXLutz

-20% auf viele Artikel am Freitag

Sonst auch viele Rabatte:

Boxspringbett Moderano (180/200 cm) 1.099 statt 2.250 (-51%)

Lidl

Black Friday und Super Wochenende gleichzeitig – vieles um 50% billiger

Grundig 55‘‘ UHD Smart ZTV 349 statt 699 (-50%)

Philips beutelloser Staubsauger 89.99 stat 199.99 (-55%)

Kika Leiner



Bis 57% auf viele Produkte in der Black Week

Magenta (24. bis 27. November)

Minus 20 Prozent auf viele Tarife und Produkte

1+1 gratis: Zu jedem T Phone Pro um 0 Euro gibt es ein zweites

Apple Airpods (2. Generation) 79 Euro - für Bestandskunden



Hofer

Black Month -50% auf Unterhaltungselektronik im ganzen November



Hervis

Benger Crossfit Freizeitschuh 49.99 statrt 69.99 (-29%)

Suunto 5 Peak Sportuhr 199.99 statt 299.99 (-33%)

Depot

„Bis zu 70% auf fast alles!“

Drei

Blackweek: zusätzlich 20% Rabatt auf Weihnachts-Aktion (bis 27 Nov.).

Smyths

Sony Playstation 5 im EA Sports FC 24 Bundle um 499,90 Euro.

Nintendo Switch OLED-Modell Mario Kart 8 Deluxe-Set 328,99€

LEGO Star Wars Millennium Falcon Raumschiff 679,99 statt 849,99 (-20%)

Das sind die Top-Seller an den Aktionstagen: