»Börsentraining live« und Lehrgang »Personal Finance« starten erstmals

Trotz zunehmendem Interesse an Aktien und Fonds fehlt vielen Österreicherinnen und Österreichern das nötige Finanzwissen. Die Wiener Börse Akademie reagiert darauf mit einem erweiterten Bildungsangebot mit gezielten Trainings für den langfristigen Vermögensaufbau und die persönliche Finanzplanung.

Die Wiener Börse Akademie stellt ihr neues Seminarprogramm vor und erweitert ihr Bildungsangebot um zwei neue Formate: das Jahresprogramm „Börsentraining live – erfolgreich investieren“ sowie den umfassenden Lehrgang „Personal Finance“. Damit reagiert der größte Börsen-Seminaranbieter Österreichs auf das wachsende Interesse an Finanzbildung in der Bevölkerung.

Laut dem Aktienbarometer 2025 legen die Österreicherinnen und Österreicher ihr Augenmerk zunehmend auf langfristigen Vermögensaufbau, Werterhalt und Pensionsvorsorge. Gleichzeitig gibt ein erheblicher Teil der Befragten an, bislang aufgrund mangelnden Finanzwissens nicht zu investieren. Trotz des Anstiegs beim Wertpapierbesitz zeigen rund 1,4 Millionen Menschen weiterhin Interesse an Aktien, Anleihen und Fonds.

„Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche Entscheidungen – beim Vermögensaufbau ebenso wie bei der Altersvorsorge. Genau hier setzen wir an: mit praxistauglichen Formaten, die Einsteiger Schritt für Schritt abholen und Erfahrene am Börsenparkett gezielt weiterbringen“, erklärt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.

„Ring the bell“: Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien, und Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG, läuten ein weiteres erfolgreiches Kursjahr der Wiener Börse Akademie ein. © Max Slovencik

Warum jetzt in Finanzbildung investieren?

• Sparprodukte reichen oft nicht aus: „Fast jede dritte Person“ erkennt laut Aktienbarometer, dass renditeschwache Produkte die Ziele Vermögensaufbau, Werterhalt, Pension kaum erreichen.

• Hohe Investitionsbereitschaft, aber Wissenslücken: Rund 1,4 Mio. Österreicher bekunden Interesse. Finanzbildung ist der Hebel, der aus Interesse Handlungsfähigkeit macht.

• Praxisfokus: Alle Formate der Wiener Börse Akademie setzen auf konkrete Umsetzung, damit Inhalte nicht Theorie bleiben, sondern im eigenen Finanzleben ankommen.

Mit dem neuen Programm unterstreicht die Wiener Börse Akademie ihre Rolle als zentrale Plattform für Finanzbildung in Österreich – und setzt ein deutliches Signal für die Stärkung der Finanzkompetenz in einer Zeit zunehmender Eigenverantwortung bei Geldanlage und Vorsorge. „Mit rund 35 Formaten von der Einführung bis zur Vertiefung bieten wir ein Programm, das sowohl breit aufgesetzt als auch praxisnah ist. Das neue Jahres-Training und der Zertifikatslehrgang ergänzen das Portfolio ideal vom ersten Schritt bis zur strukturierten Finanzplanung“, so Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG.

Zwei neue Formate, ein gemeinsames Ziel: Finanzen souverän managen

• Börsentraining live – erfolgreich investieren: Ein Jahr lang begleiten Experten die Teilnehmenden durch die Marktentwicklungen mit Fokus darauf, ein persönliches Portfolio aufzubauen und über 12 Monate professionell zu managen. Das Format kombiniert Marktupdates, Portfolio-Workshops und Umsetzungsimpulse. Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39510x-boersentraining-live-erfolgreich-investieren

• Lehrgang „Personal Finance“: Dieser neue, in Österreich einzigartige Lehrgang deckt alle wesentlichen Lebensbereiche der privaten Finanzen ab von Wertpapieranlage, Altersvorsorge, Kredite, Versicherungen, Immobilien bis hin zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang schließt mit Prüfung und Zertifikat ab und ist damit ein starkes Signal für die eigene Kompetenz und den Arbeitsmarkt. Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39220x-lehrgang-personal-finance

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs

Das Gesamtprogramm umfasst rund 35 Seminare und Lehrgänge – von kompakten Basics über thematische Vertiefungen in Präsenzveranstaltungen bis zu Webinaren und eLearning. So finden Einsteiger einen gut verständlichen Start, während aktive Anleger ihr Know-how zu Asset Allocation, Risiko-Management, Anleihen & Aktien, ETFs & Fonds, Steuern und Behavioral Finance gezielt ausbauen. Das vollständige Seminarprogramm sowie Details zu Terminen, Durchführungsarten (Präsenz, Online, eLearning) und Trainer finden Interessierte unter wifiwien.at/boerse

Kursprogramm finden Sie online.