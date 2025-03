BP will Tankstellen in Österreich loswerden

Der britische Ölkonzern BP will sein Tankstellen-Netz in Österreich noch in diesem Jahr verkaufen.

Bis Ende des dritten Quartals wolle man einen Käufer für die mehr als 260 Tankstellen-Standorte, die E-Ladestationen und das mit BP Österreich verbundene Flottengeschäft sowie die Anteile an der Betreibergesellschaft des Terminal Linz gefunden haben, teilte BP am Donnerstag mit. Die Tankstellen würden zum Teil von Pächtern mit deren Personal betrieben, zum Teil handle es sich um Markenvertriebspartnerschaften, sagte eine BP-Sprecherin zur APA. Der geplante Verkauf sei Teil des globalen Desinvestmentprogramms von BP im Umfang von 20 Mrd. US-Dollar (18,54 Mrd. Euro). Ein vergleichbares Vorhaben gebe es auch in den Niederlanden. Abschluss des Verkaufs Ende 2025 geplant Der Verkaufsprozess hat bereits begonnen, bis zum Ende des dritten Quartals 2025 will BP einen potenziellen Käufer bekanntgeben. Der Abschluss des Verkaufs wird für Ende 2025 angestrebt - vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. "In den letzten Jahren haben wir das Geschäft ausgebaut und sind zur Nummer zwei unter den Major-branded Tankstellen auf dem österreichischen Markt avanciert", sagte der Vorstandschef der BP Europa SE, Patrick Wendeler, laut Mitteilung. "Da die BP-Gruppe jedoch international das Portfolio ihres Downstream-Bereichs fokussieren möchte, wurde die Entscheidung getroffen, einem neuen Eigentümer die Möglichkeit zu geben, in das österreichische Tankstellengeschäft zu investieren, um den Erfolgskurs fortzusetzen."