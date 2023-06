Das gilt jetzt für Kunden von kika/Leiner

Anzahlungen und Gutscheine sind gesichert, bekräftigt der Insolvenzverwalter.

Service. Bei Kunden herrscht nach der kika Leiner-Pleite große Verunsicherung. ÖSTERREICH hat die Antworten auf die drängendsten Fragen der Konsumenten.

Können Gutscheine noch eingelöst werden?

Ja. Gutscheine von kika und Leiner bleiben gültig und können in den Filialen eingelöst werden. Sie sind durch einen Betrag gesichert, den der neue Eigentümer Hermann Wieser auf einem separaten Konto dafür hinterlegt hat.

Was geschieht mit Anzahlungen?

Gesichert. Geleistete Anzahlungen bleiben aufrecht und die Aufträge werden ausgeführt. Kika/Leiner befindet sich aktuell in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung – also unter Kontrolle des Insolvenzverwalters. Diese Rolle hat Anwalt Volker Leitner, der in sämtliche offenen Verträge eingetreten ist.

Wird angezahlte Ware noch geliefert?

Ja. Bestehende Aufträge werden nach Auskunft des neuen Eigentümers wie vereinbart erfüllt.

Sind neue Aufträge mit Anzahlung sicher?

Sollte so sein. Die Gelder aus ab jetzt getätigten Anzahlungen werden vom Insolvenzverwalter auf ein eigenes Fremdgeldkonto gelegt und sind damit gesichert. Konsumentenschützer raten trotzdem ab, jetzt Waren zu kaufen, die man nicht gleich mitnehmen kann.

Wie sieht es mit der Gewährleistung aus?

Aufrecht. Kika/Leiner wird – wenn auch in stark verkleinertem Umfang – fortgeführt, damit können Gewährleistungsrechte weiter erfüllt werden.

Wann schließen die betroffenen Filialen?

Bis 15. August. Von 40 Standorten werden 23 geschlossen (15 kika- und 8 Leiner-Filialen. Das erfolgt laut Insolvenzverwalter Leitner von 15. Juli bis 15. August.

Wie lange läuft der große Abverkauf noch?

Bis Ende Juli. Der Abverkauf mit Rabatten von bis zu 77 % ist bereits gestartet und läuft bis etwa Ende Juli. Und zwar in allen Filialen von kika und Leiner, nicht nur in jenen, die schließen. Das gesamte Warenlager wird laut Insolvenzverwalter Leitner für den Neustart des Unternehmens abverkauft.

Bleiben Bonuspunkte aus Kundenclub gültig?

Ja. Laut dem neuen Eigentümer bleiben gesammelte Punkte erhalten.

Ist es fix, dass kika/Leiner bestehen bleibt?

Sanierung. Das Sanierungsverfahren zielt auf Entschuldung und Fortführung des Unternehmens mit 17 Filialen ab. Die neuen Eigentümer investieren einen „hohen zweistelligen Millionenbetrag“. Eine Garantie, dass der Neustart gelingt, gibt es freilich nicht.