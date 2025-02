Buwog nimmt mit ›viéno‹ ihre Neubauaktivitäten wieder auf

›viéno‹ – ein Wohnprojekt in Vösendorf mit 513 Mietwohnungen, das bereits vor dem Baustart prämiert wurde, wird nun realisiert.

Die vergangenen Jahre waren für die gesamte Bau- und Immobilienbranche von vielfältigen Herausforderungen geprägt, die dazu führten, dass das Neubauvolumen in Österreich drastisch zurückging. Das, was viele als vermeintliche Durststrecke bezeichnen würden, kann bei der BUWOG als „Anlauf nehmen“ verstanden werden: Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken wurden die letzten beiden Jahre intensiv dafür genutzt, zahlreiche Projekte baureif zu machen. Mit „viéno“ in Vösendorf hat man nun die Neubauaktivitäten wieder aufgenommen.

Buwog-Wohnbauprojekt "viéno" mit European Property Award ausgezeichnet - 5-Star-Auszeichnung in der Kategorie „Best Residential Development 20+ Units Austria"

„Als Bauträger sind wir in der Verantwortung, die Nachfrage nach dringend benötigtem Wohnraum zu bedienen. Wir sehen eine positive Veränderung der Marktlage, die wir nun mit dem Projekt, wie „viéno“ nutzen möchten“, erklärt Andreas Holler, GF der Buwog Group GmbH, und fügt hinzu: „Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Neubauaktivitäten unter den gegebenen Umständen ist es, dass ein Projekt sowohl für die BUWOG als auch für Wohnungssuchende möglichst viele Vorteile bringt – dies ist unseres Erachtens bei viéno der Fall: Mit seiner Lage im sogenannten Speckgürtel Wiens und einem Volumen von mehr als 500 freifinanzierten Mietwohnungen erfüllt viéno die grundlegenden Anforderungen an ein Neubauprojekt in punkto Wirtschaftlichkeit und trägt überdies dazu bei, auf die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen im Ballungsraum Wien/Wien Umgebung zu reagieren. Mittel- bis langfristig verfolgen wir natürlich das Ziel, schrittweise wieder an das Neubauniveau von vor der „Krise“ anzuschließen – viéno gibt dafür den Startschuss.“

Leben zwischen Wienerberg und Weinberg

Südlich von Wien, im Gebiet zwischen Willi-Hafenscher-Gasse und Ortsstraße, entsteht auf den ehemaligen Alvorada-Gründen mit viéno ein nachhaltiges Wohnquartier mit etwa 513 freifinanzierten Mietwohnungen. Für die Architektur verantwortlich zeichnen Gustin & Zieser Architekten. Zwischen Wienerberg und Weinberg genießen die zukünftigen Bewohner die Vorteile von Stadt und Land. Nahe der Wiener Stadtgrenze und zu einem der größten Einkaufszentren Europas, findet sich alles, was das alltägliche Leben bedarf. Die exzellente Anbindung an das Verkehrsnetz und die Wiener Innenstadt, sowie die Nähe zu Erholungsgebieten, zeichnen die Lage des Projekts zusätzlich aus. Dank einer innovativen Energieversorgung mittels Tiefensonden und Photovoltaik entspricht viéno den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie. Als grünes Herz des Wohnquartiers ist ein Biotop geplant, umgeben von einer lebendigen Flora, die zu jeder Jahreszeit zum Entspannen einlädt. Viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten bieten nach der Fertigstellung des Projekts Platz, für ein lebendiges Miteinander mit hoher Lebensqualität und modernen Wohnstandards für Jung und Alt. Die Baukörper werden unterirdisch über eine gemeinsame Tiefgarage mit ca. 670 Stellplätzen verbunden. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für das Frühjahr 2027 geplant.