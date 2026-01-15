Alles zu oe24VIP
Luxuriöses Grand Hotel am Ring ist verkauft
© Grand Hotel Wien

Nach Insolvenz

Luxuriöses Grand Hotel am Ring ist verkauft

15.01.26, 16:54
Das Wiener Grand Hotel am Kärntner Ring des austro-saudischen Investors Mohamed Bin Issa Al Jaba ist offiziell verkauft.  

Der Deal wurde mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vorigen Spätherbst genehmigt, die insolvente Eigentümerin hatte dagegen allerdings Rekurs erhoben.

© Grand Hotel Wien

Verkauf jetzt offiziell

Mit Entscheidung vom heutigen Donnerstag hat das OLG Wien die erste Entscheidung bestätigt, sodass der Verkauf der Vermögenswerte und des Hotelbetriebs der Grand Hotel Gesellschaft nun rechtswirksam ist.

Grand hotel Wien
© Grand Hotel Wien

Hotel soll in Zukunft bestehen bleiben

Durch den nun vollzogenen Verkauf des Grand Hotel Wien werde der langfristige Betrieb sichergestellt, teilten involvierte Rechtsanwälte am Donnerstag mit. Im Interesse der Dienstnehmer und Gläubiger sei das bestmögliche Ergebnis erzielt worden, so Reisch Rechtsanwälte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

