Campari verzeichnete 2023 Umsatzwachstum

Gewinn leicht gesunken

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat das Jahr 2023 mit einem Umsatzwachstum abgeschlossen. Der Hersteller der Bittergetränke Aperol und Campari meldete einen Umsatz von 2,91 Mrd. Euro, was einem Plus von 8,2 Prozent entspricht. Der Nettogewinn sank um 0,7 Prozent auf 330,5 Mio. Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Ende 2023 betrug die Nettoverschuldung 1,85 Mrd. Euro. Der Konzern will eine Dividende von 0,065 Euro pro Aktie ausschütten, das sind 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2024 bleibt die Campari Gruppe zuversichtlich, dass sich die Branche in einem sich normalisierenden makroökonomischen Umfeld weiterhin positiv entwickeln wird.

Bei dem an der Mailänder Börse notierte Campari-Konzern bahnt sich ein Chefwechsel an. Der Auslandsösterreicher Bob Kunze-Concewitz, seit 18 Jahren an der Konzernspitze, verlässt das Unternehmen im April. Ersetzt wird er vom stellvertretenden Geschäftsführer Matteo Fantacchiotti. In den vergangenen 20 Jahren hat Campari mit Akquisitionen seinen Umsatz vervierfacht.