Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 36.600 aktien up +2.38% Andritz AG 71.65 aktien equal +0% BAWAG Group AG 136.50 aktien up +1.79% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien down -0.56% CPI Europe AG 15.920 aktien down -0.87% DO & CO Aktiengesellschaft 206.00 aktien up +0.24% EVN AG 28.100 aktien down -0.35% Erste Group Bank AG 104.90 aktien down -0.38% Lenzing AG 25.550 aktien down -1.35% OMV AG 49.100 aktien up +0.24% Oesterreichische Post AG 32.700 aktien down -0.61% PORR AG 33.200 aktien down -0.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien up +0.11% SBO AG 32.200 aktien down -4.59% STRABAG SE 83.00 aktien up +0.24% UNIQA Insurance Group AG 15.680 aktien up +0.51% VERBUND AG Kat. A 63.45 aktien up +0.71% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.60 aktien up +0.15% Wienerberger AG 28.620 aktien down -2.59% voestalpine AG 38.760 aktien down -2.12%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Roland Schmid,Eigentümer und CEO der IMMOunited GmbH
© IMMOunited GmbH

Marktführer

IMMOunited und Scout 24 beenden Übernahmegespräche

18.01.26, 13:18
Teilen

Marktführer IMMOunited spricht von "Klarheit nach intensiver Prüfphase" und will Innovation und Wachstum als unabhängigesUnternehmen weiter vorantreiben.

IMMOunited und Scout 24 haben die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss beendet. Trotz der Vorteile der angedachten Transaktion für
den Wirtschaftsstandort Österreich haben Verunsicherungen am Markt sowie wettbewerbsrechtliche Bedenken gezeigt, dass der Weg einer Übernahme in der geplanten Form nicht möglich ist.

Ausbau des B2C-Geschäfts  

Der Fokus des Immobiliendaten-Experten liegt nun klar auf der unternehmerischen Weiterentwicklung: innovative Produkte, strategische Umgestaltungen und der Ausbau des
B2C-Geschäfts stehen im Mittelpunkt, um verstärkt auch den Endkunden-Bereich zu bedienen. Nach Monaten der Verhandlungen richtet die IMMOunited GmbH ihre volle Aufmerksamkeit weiter auf Markt, Kund:innen und Mitarbeiter:innen um Stabilität, Vertrauen und unternehmerische Dynamik in den Vordergrund zu stellen.

Roland Schmid,Eigentümer und CEO der IMMOunited GmbH

Roland Schmid,Eigentümer und CEO der IMMOunited GmbH

© IMMOunited GmbH

Roland Schmid, Eigentümer & CEO IMMOunited GmbH, sagt:  „Unternehmerische Verantwortung bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Mit dem Abbruch der Gespräche schaffen wir Klarheit, Sicherheit und Vertrauen - für unsere Kund:innen,Mitarbeiter:innen und den gesamten Markt. Nach spannenden Verhandlungserfahrungen wird meine IMMOunited ihren innovativen Weg weiter mit voller Kraft fortsetzen."

Über die IMMOunited GmbH

Die IMMOunited GmbH wurde von Roland Schmid gegründet und ist Marktführerin in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Ihre Kernkompetenz liegt in der Auswertung sämtlicher Immobilientransaktionen, wie etwa Verkauf, Schenkung, Erbschaft oder „Share-Deal“.

Seit 2007 verschafft das Wiener Unternehmen, das zu den Leitbetrieben Österreichs zählt, Wettbewerbsvorteile durch innovative Online-Produkte im Immobilienbereich und fördert damit die Markttransparenz. Das Produktsortiment umfasst IMMObase (Bundesdatenbanken), IMMOmapping (Transaktions-Landkarte), IMMOdeveloper (Bauprojektdatenbank), IMMOstats (Online Statistik-Tool über Transaktionen), IMMOfarming (Grundbuch-Eigentumsinformationen), IMMOvaluation (Bewertungsprodukte) und IMABIS (Immobilien-Angebotsdatenbank).

Ein Team von Experten arbeitet in enger Abstimmung mit mehr als 2.000 Firmenkunden und weit über 10.000 AnwenderInnen am kontinuierlichen Ausbau der IMMOunited Produktwelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden