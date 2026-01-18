IMMOunited und Scout 24 beenden Übernahmegespräche

Marktführer IMMOunited spricht von "Klarheit nach intensiver Prüfphase" und will Innovation und Wachstum als unabhängigesUnternehmen weiter vorantreiben.

IMMOunited und Scout 24 haben die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss beendet. Trotz der Vorteile der angedachten Transaktion für

den Wirtschaftsstandort Österreich haben Verunsicherungen am Markt sowie wettbewerbsrechtliche Bedenken gezeigt, dass der Weg einer Übernahme in der geplanten Form nicht möglich ist.

Ausbau des B2C-Geschäfts

Der Fokus des Immobiliendaten-Experten liegt nun klar auf der unternehmerischen Weiterentwicklung: innovative Produkte, strategische Umgestaltungen und der Ausbau des

B2C-Geschäfts stehen im Mittelpunkt, um verstärkt auch den Endkunden-Bereich zu bedienen. Nach Monaten der Verhandlungen richtet die IMMOunited GmbH ihre volle Aufmerksamkeit weiter auf Markt, Kund:innen und Mitarbeiter:innen um Stabilität, Vertrauen und unternehmerische Dynamik in den Vordergrund zu stellen.

Roland Schmid,Eigentümer und CEO der IMMOunited GmbH © IMMOunited GmbH

Roland Schmid, Eigentümer & CEO IMMOunited GmbH, sagt: „Unternehmerische Verantwortung bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Mit dem Abbruch der Gespräche schaffen wir Klarheit, Sicherheit und Vertrauen - für unsere Kund:innen,Mitarbeiter:innen und den gesamten Markt. Nach spannenden Verhandlungserfahrungen wird meine IMMOunited ihren innovativen Weg weiter mit voller Kraft fortsetzen."

Über die IMMOunited GmbH

Die IMMOunited GmbH wurde von Roland Schmid gegründet und ist Marktführerin in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Ihre Kernkompetenz liegt in der Auswertung sämtlicher Immobilientransaktionen, wie etwa Verkauf, Schenkung, Erbschaft oder „Share-Deal“.

Seit 2007 verschafft das Wiener Unternehmen, das zu den Leitbetrieben Österreichs zählt, Wettbewerbsvorteile durch innovative Online-Produkte im Immobilienbereich und fördert damit die Markttransparenz. Das Produktsortiment umfasst IMMObase (Bundesdatenbanken), IMMOmapping (Transaktions-Landkarte), IMMOdeveloper (Bauprojektdatenbank), IMMOstats (Online Statistik-Tool über Transaktionen), IMMOfarming (Grundbuch-Eigentumsinformationen), IMMOvaluation (Bewertungsprodukte) und IMABIS (Immobilien-Angebotsdatenbank).

Ein Team von Experten arbeitet in enger Abstimmung mit mehr als 2.000 Firmenkunden und weit über 10.000 AnwenderInnen am kontinuierlichen Ausbau der IMMOunited Produktwelt.