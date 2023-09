Dachgleiche für die Luxus-DANUBEFLATS

500 Eigentumswohnungen und 159 Mietwohnungen gibt es in Österreichs höchstem Wohnturm DANUBEFLATS.

Wien. Österreichs höchster Wohnturm Danube Flats hat am Donnerstag in der Donaustadt Gleichenfeier zelebriert: 4,5 Jahre nach dem Spatenstich haben die Projektentwickler S+B Gruppe und SORAVIA zur Präsentation des 180 Meter hohen Wohnturms eingeladen. In exklusiver Lage direkt an der Neuen Donau.

Das Gebäude wurde von Dompfarrer Toni Faber geweiht. Nach internationalem Vorbild setzt Wiens Landmark am Wasser neue Maßstäbe für höchsten Wohnkomfort, Design und Architektur.

Die Wohnungen sind begehrt: 90% sind bereits verkauft. Geplante Übergabe ist Ende 2024. „In einem der spannendsten Stadtentwicklungsgebiete Europas, der D-City, liegt der Fokus auf der Nutzung der Erdgeschoßzonen und Neugestaltung attraktiver Freiflächen. Im Danubeflats sind Nahversorger sowie ein Restaurant geplant. Benachbarte Gebäude erhalten erstmals einen direkten, öffentlichen Zugang zur Donau“, so Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG.

© Studiokoekart Dompfarrer Toni Faber weiht den Wohnturm. ×

© Studiokoekart Erwin Soravia und Wolfdieter Jarisch. ×

Erwin Soravia, CEO von SORAVIA, sagt: "Hochhäuser wie DANUBEFLATS sind für nachhaltige Stadtentwicklung mit großer Verantwortung verbunden. In zahlreichen Metropolen sind Wohntürme am Wasser bereits ein fixer Bestandteil des Stadtbildes. Sie prägen Stadtteile und entfalten repräsentative Wirkung und Strahlkraft weit über das Gebäude hinaus. DANUBEFLATS wird nach Fertigstellung nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort für modernes, urbanes sowie nachhaltiges Leben."

© Labvert Luxus-Wohnzimmer in den DANUBEFLATS. Visualisierung. ×

Superlative. Österreichs höchster Wohnturm beeindruckt mit Merkmalen der Superlative: Er hat ein Gesamtgewicht von 120.000 Tonnen, das entspricht dem Gewicht von 600 Jumbojets. Während der Errichtung der DANUBEFLATS kommen rund 55.000 Kubikmeter Beton und 10.000 Tonnen Stahl zum Einsatz. Würde man alle Pläne, die während der Bauzeit gezeichnet, geändert und freigegeben wurden, ausgedruckt aufeinander stapeln, hätte man einen „Planturm“ von 50 Meter Höhe.



Es gibt rund 42.000 m² Wohnnutzfläche. Und an die 3.000.000 Meter Kabeln und Verrohrungen wurden bei der Errichtung verbaut – dies entspricht einer Stecke von Wien nach Madeira. Zudem wird DANUBEFLATS die schnellsten Aufzüge Österreichs bieten.