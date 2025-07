DC2 erreicht Dachgleiche – Meilenstein für innovativsten Mixed-Use-Turm

Mit dem Erreichen der Dachgleiche beim DC2-Turm in Wien feiert die S+B Gruppe einen wichtigen Meilenstein. Der 180 m hohe Mixed-Use-Bau soll Ende 2026 fertiggestellt werden – mit spektakulärer PV-Fassade.

Dachgleiche beim DC2 Tower © S+B

In der Wiener Donau City wurde vergangene Woche ein markanter Fortschritt gefeiert: Die S+B Gruppe AG beging gemeinsam mit der Baufirma PORR und dem Investor Commerz Real die traditionelle Gleichenfeier des Projekts DC2. Der rund 180 Meter hohe Turm wächst seit Monaten sichtbar in die Höhe – nun ist der Rohbau vollendet.

Wolfdieter Jarisch (S+B) mit dem Bezirksvor-steher für den 22. Wiener Bezirk Ernst Nevrivy beim offiziellen Teil der Gleichenfeier © Rizar.Photo

Wolfdieter Jarisch (S+B) mit dem französischen Architekten des Turmes, Dominique Perrault © AD Consult

„Dachgleiche mit allen an diesem Bau beteiligten Arbeitern feiern zu können, ist immer noch eine wunderbare Tradition. Es ist auch für mich noch immer spannend zu beobachten, wie ein Gebäude erfolgreich in die Höhe wächst“, so Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant.Auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zeigte sich begeistert: „Der DC2 ist eine wunderbare Ergänzung an dem Standort und für den Bezirk eine echte Bereicherung. Moderne Architektur und Komfort werden die Mieterinnen und Mieter zu schätzen wissen.“

Technische Höchstleistung im HochbauDer Mixed-Use-Turm entsteht direkt an der Donau-City-Straße 2 im 22. Bezirk. Auf 53 Stockwerken vereint er hochwertiges Wohnen und flexibles Arbeiten: 30 Etagen sind für moderne Büroflächen vorgesehen, darüber – ab 100 Metern Höhe – entstehen 314 Mietwohnungen mit durchdachten Grundrissen und rundumlaufenden Loggien. Der Sockel bietet zusätzlich Raum für Gastronomie und Co-Working.Besonders innovativ: Europas erste großflächige Photovoltaik-Fassade an einem Hochhaus. Rund 3.300 PV-Elemente erzeugen auf 10.550 m² Fläche Energie für etwa 200 Einfamilienhäuser – direkt für den Eigenbedarf im Gebäude.Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real, betont die Qualität des Projekts: „Unser Investitionsfokus liegt auf nachhaltigen Immobilien. Beim DC2 sprechen Premium-Lage, Infrastruktur und Ausstattung für sich. Mein persönliches Highlight ist die innovative Photovoltaik-Fassade.“Auch Karl Heinz Strauss, CEO der PORR, zeigt sich stolz: „Der DC2 ist ein innovatives Gebäude, das zeigt, welche Potenziale im Hochbau stecken. Zudem konnten wir im Rahmen eines Forschungsprojekts neue Erkenntnisse zur Winddynamik solcher Türme gewinnen.“Vermietung läuft – Fertigstellung 2026Die Vermietung des Projekts übernimmt die S+B Gruppe mit Unterstützung von CBRE und EHL. Der DC2 setzt damit nicht nur neue Maßstäbe für nachhaltige Stadtentwicklung in Wien – er steht auch sinnbildlich für das Bauen der Zukunft.