Zukunftsweisend

Die 5Grenzenlose Show zum Internet der Dinge!

In einer virtuellen Show aus dem A1 Headquarter werden die innovativsten IoT (Internet of Things) Projekte Österreichs vorgestellt. Des Weiteren erzählt Dr. Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation über die Digitalisierung des Weltalls. Ebenfalls Teil des Programms: ein Gespräch mit Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger und A1 Group CEO Thomas Arnoldner.

Gäste des A1 IoT Day finden an der virtuellen Event-Location nach Registrierung alles, was man sich auch von einem live Event dieser Größenordnung erwarten würde: Ein abwechslungsreiches Programm mit Expert*Innenvorträgen, persönliche Kontaktmöglichkeiten und eine umfangreiche, interaktive Messe in der IoT Exhibition Area. Zusätzlich ist in der digitalen Erlebniswelt ein eigener Podcast abrufbar, in dem die Gäste des Abends zu Wort kommen. Melden Sie sich jetzt unter http://www.A1IotDay.at kostenfrei an!

Allumfassend und vernetzend

5G und das Internet der Dinge machen Maschinen, Industrie und ganze Städte intelligenter als je zuvor. Damit eröffnet IoT der Gesellschaft und Wirtschaft völlig neue Möglichkeiten. Die globale Vernetzung von Dingen unterstützt vom privaten Bereich bis hin zu Business und sogar in der Weltraumforschung. Gäste im A1 Headquarter und auf den Bildschirmen erleben eine 5Grenzenlose Welt smarter Lösungen!

Überirdische Technologien: Daten aus dem Weltraum

Dr. Josef Aschbacher steht seit März dieses Jahres an der Spitze der Europäischen Weltraumorganisation. Im Rahmen der A1 IoT Show spricht er über die Digitalisierung des Weltalls und den Beitrag, den die Raumfahrt zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme, wie etwa der Klimakrise, leistet.

Die wegweisendsten IoT Projekte Österreichs

IoT macht auch die Städte der Zukunft smarter, ökologischer und lebenswerter. Graz ist bereits heute am Weg zur Smart City. Im Zuge der IoT Show erfolgt eine Analyse der Vorteile, die für Stadt und Bewohner*innen aus den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung erwachsen. Zudem wird die IoT Show Stage zur virtuellen Bühne der zukunftsweisendsten IoT Show Cases Österreich - von mehr Sicherheit am Flugfeld, über Effizienzsteigerungen bei Schischleif- und Erntemaschinen, zu mitdenkenden Dächern, die effektiv vor Feuchtigkeit schützen!

Mitreißende Talks: Die Zukunft beginnt jetzt!

Bereits am Nachmittag bieten sechs spannende IoT Talks einen umfangreichen Einblick zu 5G und dem Internet der Dinge. Gäste haben dabei die Möglichkeit, sich live mit Expert*innen auszutauschen. Die Talks behandeln Themen wie: „Wie Daten unsere Städte smart machen“, „Warum IoT auch für Nachhaltigkeit sorgt“, „Warum 5G & IoT (nicht) zusammengehören“ oder „Warum IoT Projekte scheitern“.

Cyber Security Special

Was sind die aktuellen Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit in der österreichischen Industrie? Teil des Cyber Security Specials ist auch eine Bestandsaufnahme zu aktuellen Cyberbedrohungen. Podiumsgäste aus der österreichischen Verwaltung und Wirtschaft beantworten wie sich Unternehmen auf einen IT-Sicherheitsvorfall vorbereiten und im Ernstfall richtig reagieren. In der A1 IoT Exhibition Area werden zudem zahlreiche IoT Usecases verschiedenster Unternehmen vorgestellt, die A1 gemeinsam mit Kunden entwickelt hat. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und zeigen Usecases aus den Bereichen Smart Construction, Smart Retail, Smart Health, Smart Tourism, Smart Manufacturing und Smart Transportation. Bei speziellen Fragen können auf der Plattform auch individuelle Termine mit den A1 IoT Expert*innen vereinbart werden.

Der A1 IoT Day 2021 auf einen Blick

Wann: 7. Oktober 2021

Wo: live aus dem A1 Virtual IoT Studio im A1 Headquarter und unter www.A1IoTDay.at

Ab 10.00 Uhr: Cyber Security Special (virtuell)

Cyber Security Special (virtuell) Ab 13.30 Uhr: 6 IoT Talks (virtuell)

6 IoT Talks (virtuell) Ab 18.00 Uhr: A1 IoT Show mit ESA Generaldirektor Dr. Josef Aschbacher, BM Elisabeth Köstinger, A1 CEO Thomas Arnoldner und Gastgeber A1 CEO Marcus Grausam (virtuell & live für ausgewählte Gäste im A1 Headquarter)

A1 IoT Show mit ESA Generaldirektor Dr. Josef Aschbacher, BM Elisabeth Köstinger, A1 CEO Thomas Arnoldner und Gastgeber A1 CEO Marcus Grausam (virtuell & live für ausgewählte Gäste im A1 Headquarter) Rund um die Uhr: A1 IoT Exhibition Area, Meet the Experts und IoT Podcast



Alle Informationen und Anmeldung: http://www.A1IotDay.at/