Diese Benko-Projekte wackeln jetzt

Mit dem Rückzug René Benkos aus der Signa-Gruppe stellt sich die Frage, wie es mit seinen vielen Projekten weitergeht.

Arge Turbulenzen in der Signa Group des ehemals schillernden Immo-Milliardärs René Benko. jetzt wird er sich aus seinem Unternehmen zurückziehen, viele Bau-Vorhaben sind aber noch im Entstehen.

© APA ×

Lamarr, Wien: Baustelle Mariahilfer Straße. Wo früher der große Leiner stand soll ja ein KaDeWe-Kaufhaus entstehen. Die Baustelle ist seit mehr als zwei Jahren in Betrieb. Einkaufszentrum, Gastro-Zone und Hotel sollen hier entstehen. In einem Jahr soll die Eröffnung gefeiert werden. Laut Standard soll es keine Verzögerungen geben.

Corbinian München: In einer früheren Karstadt-Immobilie direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und in angrenzenden Flächen in München soll ein neuer Stadtteil entstehen. Hier gibt es bereits die ersten Mietverträge für Nutzer. Laut Standard wird dieses Projekt weiter realisiert. Aber: Benko soll offen für Kaufangebote sein (laut Abendzeitung).

Sportarena Stuttgart: Direkt auf der Königsstraße, einer großen Einkaufsstraße, entsteht gerade ein Mega-Büro- und Shopping-Bau. Dieses Projekt wurde bereits gestoppt. Die Planung wurde von den Architekten bereits unterbrochen.

Elbtower in Hamburg: Es sollte ein "Landmark" werden. 245 Meter hoch sollte der Elbtower über die Hafencity ragen. 100 Meter hoch steht der Rohbau bereits. Doch dieses Vorhaben wurde vorerst auf Eis gelegt. Die Baufirma wartet auf Zahlungen. Gesamtkosten der Immobilie: eine Milliarde Euro. In Hamburg werden bereits einige Signa-Häuser zum Verkauf angeboten.

© APA ×

Globus, Basel: Angeblich bereits fertig finanziert ist dieses Vorzeige-Projekt in der Schweiz. Benko hat hier gemeinsam mit einer Gruppe aus Thailand (Central Group) die Kaufhauskette Globus gekauft. Das alte Gebäude wird innen völlig neu aufgezogen, nur die historischen Außenmauern bleiben. Dieser Bau scheint nicht gefährdet zu sein.

Carschhaus, Düsseldorf: Die Bauarbeiten sind ins Stocken geraten. Auch hier sollte ein KaDeWe entstehen, doch jetzt ist zumindest Pause. Sogar der Oberbürgermeister wurde bereits informiert.