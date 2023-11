Diese Finanz-Mogule zittern wegen Signa-Insolvenz

Der größte Teil der Signa Holding ist René Benko zuzuordnen. Doch viele weitere bekannte Unternehmer finden sich auf der Liste der Teilhaber.

Die Signa Holding zieht jetzt offenbar die Notbremse und hat den Weg zum Insolvenzgericht angetreten. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens ist abgegeben.

Hinter der Signa Holding stehen als Gesellschafter zahlreihe prominente Namen aus der Business-Welt:

54,94 % besitzt die Supraholding aus Innsbruck. Diese wiederum hat zahlreiche Gesellschafter. Unter ihnen die „Familie Benko Privatstiftung“.

15 % gehören der Familien-Privatstiftung von Bauunternehmer und Investor Hans Peter Haselsteiner.

10,24 % Eugster/Frismag AG. Das Unternehmen aus der Schweiz – gegründet von Arthur Eugster – stellt Kaffeemaschinen für bekannte Marken wie Miele, Jura oder Melitta her

10,10 % gehören direkt der Familie Benko Privatstiftung

4,46 % Fressnapf Luxembourg GmbH von Torsten Töller, der die bekannten Tier-Shops gründete

3 % Ernst Tanner. Schweizer Top-Manager. War etwa viele Jahre lang Chef des bekannten Schokoladeproduzenten Lindt & Sprüngli

1,26 % AE Familienholding. Wird auch von Arthur Eugster kontrolliert (siehe oben).

1 % Supra Assets GmbH. Auch hier scheinen als Gesellschafter diverse Signa-Firmen auf

Weltweit besteht die Signa Gruppe aus Hunderten Firmen. In Österreich ist die Signa Holding laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) an 36 Kapitalgesellschaften beteiligt. Insgesamt stehen rund 390 österreichische Unternehmen in Zusammenhang mit der Signa.

kommt es zu einem Domino-Effekt?

„Aus heutiger Sicht ist es seriös nicht einschätzbar, ob weitere Gesellschaften der ‚Signa-Gruppe‘ einen Insolvenzantrag stellen werden und es zu einem Dominoeffekt kommen wird“, so Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz beim Kreditschutzverband von 1870.