Die Netzbetreiber A1 und Drei arbeiten beim Glasfaser-Internet künftig zusammen. Kunden erhalten so mehr Auswahl und Angebot.

Die Netzbetreiber A1 und Drei haben eine neue Partnerschaft im Glasfaser-Internet verkündet. Drei wird damit künftig neben seinen bisherigen mobilen und Festnetz-Internet-Services auch Glasfaser-Anschlüsse im Netz von A1 anbieten.

Kundinnen und Kunden, die sich für Glasfaser-Internet entscheiden, können dadurch in den von A1 ausgebauten Gebieten frei entscheiden, welche Produkte und Angebote die für sie richtigen sind und mit welchem Vertragspartner sie zusammenarbeiten wollen.

Weitere Kooperationen

Infrastruktur-Kooperationen dieser Art gewinnen im österreichischen Telekommunikationssektor aktuell zunehmend an Bedeutung. A1 schließt neben österreichweiten Partnerschaften wie jener mit Drei auch weitere Kooperationen mit regionalen Anbietern ab, um das A1 Glasfasernetz bestmöglich einzusetzen. Drei ist bestrebt, seinen Festnetz- und Glasfaserverbund durch Kooperationen mit weiteren Infrastrukturbetreibern weiter auszubauen.

A1 investiert jährlich 500 Millionen

"Das erklärte Ziel von A1 ist es, allen in Österreich lebenden Menschen einen einfachen und schnellen Zugang zum Internet und den digitalen Diensten von morgen zu ermöglichen. Daher investiert A1 dieses Jahr mehr als 500 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Damit diese optimal genutzt wird, setzt A1 auf Partnerschaften mit Service-Anbietern – in einzelnen Regionen und in ganz Österreich. Ich freue mich sehr über die umfassende Kooperation mit Drei, die als Partner eigene Dienstleistungen in den kommenden Monaten in immer mehr Haushalten über die Netze von A1 anbieten wird", erklärt A1-Chef Marcus Grausam.

Richtungsweisend

Und Drei-Chef Rudolf Schrefl sagt: "Mit 5G und dem großflächigen Glasfaser-Ausbau bricht in Österreich ein neues Internet-Zeitalter an. Unsere Branche hat jetzt die einmalige Chance, neue, nachhaltigere Wege zu gehen und die Netzinfrastruktur noch stärker als in der Vergangenheit gemeinsam zu nutzen. Damit können wir in Zukunft noch besseres und schnelleres Internet für mehr Unternehmen und Haushalte zu einem günstigeren Preis verfügbar machen. Unsere Glasfaser-Partnerschaft mit A1 ist richtungsweisend. Wir bieten dadurch letztlich mehr Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, jeden Tag von der Digitalisierung zu profitieren, und stärken damit den Standort Österreich."

Bis zu 1.000 Mbit/s Speed

Das A1 Glasfasernetz ist mit einer Länge von mehr als 67.000 Kilometern das mit Abstand größte Breitbandnetz Österreichs. Haushalte, die mit „Fiber to the Home“ (FTTH) direkt an das Glasfasernetz angebunden werden, erhalten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s.

Drei erreicht mit seinem mobilen Internet-Angebot Übertragungsraten von aktuell bis zu 500 Mbit/s. Auch Glasfaser-Anschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit/s bietet das Unternehmen bereits an. Dafür betreibt Drei auch einen eigenen österreichweiten Glasfaserring mit einer Gesamtlänge von 12.400 Kilometern. Bei der letzten Meile, der direkten Anbindung von Haushalten und Unternehmen, setzt Drei im Festnetz-Internet auf einen Netzverbund mit den bestehenden Infrastrukturbetreibern. Durch die neue Partnerschaft mit A1 vergrößert sich daher die Verfügbarkeit für Gigabit-fähiges Internet von Drei noch einmal deutlich.