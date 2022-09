Der iPhone-Produktionsstart in Indien wird für Ende 2022 erwartet.

Der US-Handy-Hersteller Apple wird sein neuestes Smartphone iPhone 14 unter anderem in Indien bauen. "Die neue iPhone 14-Reihe führt bahnbrechende neue Technologien und wichtige Sicherheitsfunktionen ein. Wir freuen uns, das iPhone 14 in Indien herzustellen", teilte Apple am Montag mit.

Fünf Prozent der Produktion

Analysten von J.P. Morgan erwarten, dass Apple ab Ende 2022 etwa fünf Prozent der iPhone-14-Produktion nach Indien verlagern wird, das nach China der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt ist.