Mobilfunk-Urgestein stellt Betrieb ein

Ein Urgestein aus den frühen Zeiten der Handynutzung in Österreich verschwindet vom Markt: Die Plattform sms.at geht mit 13. Dezember vom Netz.

Zu den besten Zeiten wurden über die Web-Plattform sms.at pro Monat 30 Millionen SMS versandt, 800.000 Kunden nutzten das Angebot, via Computer Textnachrichten einzutippen an Handys zu schicken.

SMS.at war anfangs gratis - ein weiterer Vorteil des Angebots in Zeiten, als es noch keine Mobilfunk-Pauschaltarife mit unlimitiert inkludierten SMS gab. Früher waren SMS in den Handytarifen in der Zahl beschränkt oder überhaupt kostenpflichtig.

WhatsApp & Co. killten SMS

Mit dem Boom von Messengerdiensten wie WhatsApp haben SMS aber inzwischen ohnehin stark an Bedeutung verloren. Heuer wurden via sms.at nur mehr 100.000 Nachrichten pro Monat versandt.

Infolgedessen stellt sms.at nun nach 24 Jahren den Betrieb ein. „Aufgrund der Entwicklungen im privaten SMS-Versand haben wir nun schweren Herzens die Entscheidung getroffen, die Plattform einzustellen“, so Josef Grabner, Managing Director von LINK Mobility Austria, dem Betreiber von „sms.at“.

Ab sofort können Privatkunden keine Abos auf sms.at mehr abschließen und es sind keine neuen Registrierungen mehr möglich. Am 13. Dezember 2023 ist endgültig Schluss, die Plattform zieht den Stecker.