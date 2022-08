Nach zwei Ausgaben ohne Publikum beginnt am Mittwoch in Köln wieder die Videospielmesse Gamescom.

Den Startschuss gab bereits am Abend zuvor die "Opening Night Live". In der zweistündigen Show wurden Details zu kommenden Titeln angekündigt, darunter "Dead Island 2", "Hogwarts Legacy", "Return to Monkey Island", "Sonic Frontiers" und "Killer Klowns From Outer Space".

Die Messe beginnt wie gewohnt mit dem Fachbesuchertag, zu dem nur Medien und Branchenpublikum sowie ab 13 Uhr Menschen mit einer sogenannten Wildcard zugelassen werden. Von Donnerstag bis Sonntag ist die Gamescom dann für alle geöffnet. Veranstalterangaben zufolge ist der Samstag bereits ausverkauft.

Rund 1.100 Aussteller

Eine erwartete Besucherzahl hatten die Koelnmesse und der Verband Game im Voraus nicht mitgeteilt. Allerdings sollte das Ticketkontingent kleiner ausfallen als in den Jahren vor der Pandemie, als bis zu 370.000 Menschen die Gamescom besucht hatten.

Auch das Angebot an Ausstellern ist reduziert: Branchengrößen wie Electronic Arts, Sony, Nintendo und Activision Blizzard, die sonst teilweise ganze Hallen füllten, haben ihre Teilnahme abgesagt. Insgesamt sind rund 1.100 Aussteller aus 53 Ländern angekündigt.

Während der Pandemie war die Messe auf ein digitales Format ausgewichen. Elemente davon bleiben bestehen oder wurden für das Hybrid-Event ausgebaut. So gibt es beispielsweise das spielbare Online-Abenteuer "EPIX", bei dem Teilnehmende Preise gewinnen können.