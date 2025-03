Diskonter senken Preise für Butter

Hofer und Lidl senken beide die Preise für Butter.

Sattledt. Hofer schreibt in einer Aussendung, dass man bereits zum zweiten Mal in diesem Monat "an der Preisschraube" drehe und ab sofort die Preise bei ausgewählten Butterartikeln senkt. "Ein besonderes Highlight unter den preisgesenkten Artikeln: Die Zurück zum Ursprung Bergbauern Butter gibt es beim Diskonter jetzt um nur 2,99 Euro per Packung statt 3,19 Euro", so das Unternehmen.

Ab 20. März bei Hofer noch günstiger:

Zurück zum Ursprung Bergbauern Butter: 250 g, um 2,99 Euro per Packung statt 3,19 Euro - Preisreduktion von 6,27 %

Preissprünge: Von 3,29 auf 3,19 Euro (per 10.03.2025), von 3,19 auf 2,99 Euro (per 20.03.2025)

MILFINA Butterschmalz: 500 g, um 7,69 Euro per Packung statt 7,79 Euro - Preisreduktion von 1,28 %

Preissprünge: Von 7,99 auf 7,79 Euro (per 10.03.2025), von 7,79 auf 7,69 Euro (per 20.03.2025)

MILFINA Laktosefreie Butter: 250 g, um 2,69 Euro per Packung statt 2,79 Euro - Preisreduktion von 3,58 %

Preissprünge: Von 2,99 auf 2,79 Euro (per 10.03.2025), von 2,79 auf 2,69 Euro (per 20.03.2025)

MILFINA Teebutter: 250 g, um 2,49 Euro per Packung statt 2,59 Euro - Preisreduktion von 3,86 %

Preissprünge: Von 2,79 auf 2,59 Euro (per 10.03.2025), von 2,59 auf 2,49 Euro (per 20.03.2025)

Preisreduktion auch bei Lidl

Salzburg. Lidl Österreich berichtet, dass man bereits am Mittwoch die Preise bei ausgewählten Butterartikeln gesenkt habe und nun noch einmal nachlege. Das Unternehmen reduziert den Preis für die heimische Butter der Eigenmarke "Alpengut" erneut um 10 Cent auf 2,39 Euro für 250 Gramm. Damit lieg der Lidl-Preis deutlich unter dem Marktniveau und sei "schon wieder der günstigste auf dem heimischen Markt!", so Lidl.

Auch bei der heimischen Bio-Butter der mehrfach ausgezeichneten Bio-Marke "Ein gutes Stück Heimat" reduziert Lidl Österreich den Preis: Die Butter kostet ab sofort nur noch 2,99 Euro für 250 Gramm.

Folgende Artikel wurden bei Lidl preisgesenkt:

Alpengut AMA Österreichische Butter 2,39 EUR/250 g

Alpengut AMA Laktosefreie Bergbauern Teebutter 2,69 EUR/250 g

Milbona Echte Irische Butter 2,69 EUR/250 g

Ein gutes Stück Heimat AMA Bio Sauerrahmbutter 2,99 EUR/250 g

Milbona Butterschmalz 7,69 EUR/500 g

Die Kosten für die Preisreduktion gehen nicht zulasten der Lieferanten, sondern übernimmt Lidl Österreich zu 100 Prozent.