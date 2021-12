Do&Co expandiert in den USA

Neuer Auftrag von Delta Air soll noch nicht alles gewesen sein.

Wien/Boston/Detroit. Der börsennotierte Caterer Do&Co sieht insbesondere am amerikanischen Markt Wachstumspotenzial. Es gehe darum noch "weitere Standorte und Kunden" zu gewinnen, sagte ein Sprecher am Freitag zur APA. Zuvor gab das Unternehmen bekannt, dass es einen neuen Auftrag in den USA gewonnen hat. Demnach intensiviert der Caterer seine Zusammenarbeit mit der Delta Air und übernimmt als "Hub Caterer" in Boston die Versorgung der Delta-Air-Passagiere.

Am 18. Jänner 2022 erfolgt die Übernahme der Catering-Leistungen. Am 15. März 2022 werden dann auch die Handling Leistungen übernommen. Investiert werden muss nur ein "niedriger einstelliger Millionenbetrag", vorhandene Küchen-Infrastruktur kann größtenteils übernommen werden. Beschäftigt werden sollen 300 Mitarbeiter.

Die Delta hat in Boston laut dem Do&Co-Sprecher täglich 160 Kurz-und zwölf Langstreckenverbindungen. In Detroit, wo die beiden Firmen bereits seit heurigem März kooperieren, sind es 250 Kurz- und fünf Langstreckenflüge.