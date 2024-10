E-Auto auf der Autobahn laden: So geht es

Wer ein Elektro-Auto hat kennt das, er muss laden. Doch wie ist die Ladeinfrastruktur auf Autobahnen?

Auf deutschen Autobahnen wurde jetzt der Test gemacht: Wie gut ist die Ladeinfrastruktur für E-Autos wirklich ausgebaut. Der ADAC hat den Test gemacht.

Lange Wartezeiten

Das Ergebnis ist für Fahrer von Elektro-Autos weniger erfreulich. Wer auf der Autobahn sein Auto laden will oder muss, der kann sich auf längere Wartezeiten einstellen. Der ADAC kritisiert die vorhandene Infrastruktur als „verbesserungswürdig“. 40 Anlagen hat der Verkehrsservice getestet und das auf den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in Deutschland - also dort, wo viel gefahren wird.

So sieht es auf den Autobahnen aus

Die Ergebnisse:

- an drei Raststätten gab es überhaupt keine Lademöglichkeit

- an 16 Stationen nur schwache Säulen unter 150 Kilowatt Leistung.

- Mehr als 300 Kilowatt, die man braucht, um ein Auto in ca. 15 Minuten zu laden, fanden die Tester nur vier Mal.

E-Auto-Fahrer werden nass

Weitere Probleme waren zu wenige vorhandene Ladesäulen und manchmal auch Falschparker, die die Stationen blockierten. Übrigens: Überdacht sind die wenigsten Ladestationen in Deutschland. Wenn es regnete, dann werden die E-Auto-Fahrer im Gegensatz zu den anderen Autofahrern meistens nass beim "tanken".