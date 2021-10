× Elon Musk ist jetzt der Reichste der Welt

Elon Musk hat wieder Geld-Spitzenplatz und stichelt: „Schicke Bezos Silbermedaille.“

Ranking. Um die drei Spitzenplätze in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt matchen sich seit einiger Zeit Amazon-Gründer Jeff Bezos, Tesla-Boss Elon Musk und der französische Luxus-Tycoon Bernard Arnault, zu dessen Imperium u. a. Louis Vuitton gehört. Jetzt hat der zuvor Zweite, Elon Musk, seinen Rivalen Bezos überholt und sich mit einem Vermögen von knapp 200 Mrd. Dollar (Stand 1. 10.) wieder an die Spitze gesetzt (siehe Tabelle). Musk hatte für Bezos auch eine Botschaft parat: „Ich schicke Jeffrey B. eine riesige Statue mit der Ziffer 2 und eine Silbermedaille“, schrieb der Tesla-Chef in einer Mail an das Magazin Forbes. Die beiden Unternehmer konkurrieren nicht zuletzt in Sachen Weltraumtourismus und Entwicklung einer Mondlandefähre für die Nasa mit ihren Firmen SpaceX (Musk) bzw. Blue Origin (Bezos).