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KI-Handy

Nach Mega-Flop: Amazon plant neues Smartphone ohne Apps

21.03.26, 12:54
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Vor 12 Jahren erschien das Fire Phone von Amazon, eines der größten Technik-Flops jemals. Nun will der Tech-Riese diesen Makel mit einem KI-Smartphone ausbessern.

Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" plant Amazon intern ein neues Projekt. Sie wollen 12 Jahre nach ihrem Mega-Flop Fire Phone ein neues Smartphone auf den Markt bringen. Dabei soll Alexa eine wichtige Rolle spielen.

Das Projekt läuft innerhalb des Unternehmens unter dem Namen "Transformer". Wie "Reuters" berichtet, wird es von Amazons Devices-and-Services-Einheit betreut. Sie sind mit der Materie vertraut. Das Smartphone selbst soll als eine mobile Verbindung zu Alexa dienen.

Tech-Riese will neuen Markt erobern

Amazon hat verschiedene Optionen in Betracht gezogen. Intern war neben einem klassischen Smartphone auch ein "Dumbphone" im Gespräch. Dabei wird der Funktionsumfang vom Handy auf das Minimalste reduziert, um unnötige Ablenkungen zu vermeiden. Diese Geräte werden als Zweithandys immer beliebter. Das neue Smartphone von Amazon soll diesen Markt bedienen.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase, so "Reuters". Über den Preis, die Entwicklungskosten und das Veröffentlichungsdatum gibt es keine Informationen. Wenn die Kosten die Gewinnerwartungen übersteigen, dann könnte das Projekt wieder eingestampft werden.

Amazon-Smartphone ohne Apps

Seit über einem Jahrzehnt versucht Amazon-Gründer Jeff Bezos, sich im Smartphone-Markt zu etablieren. Das Fire Phone von 2014 sollte dem Nutzer bei der Suche nach Produkten helfen. Mit der Funktion "Firefly" konnte man mithilfe der Smartphone-Kamera Gegenstände einscannen und auf Amazon finden.

Doch diese Funktion alleine reichte nicht aus. Das Fire Phone kostete vergleichsweise mehr und hatte mittelmäßige Hardware. Damit hatte das Gerät keine Chance gegen die Android- und iPhone-Konkurrenz. Ebenfalls hatte das Amazon-Handy einen schlechteren App-Store als seine Konkurrenz.

Nun will der Tech-Riese mit dem "Transformer" seine Fehler von damals ausmerzen. Statt eines klassischen App-Stores soll die künstliche Intelligenz Apps erstellen. Schon jetzt bieten Hersteller wie Nothing und Samsung Nutzern die Möglichkeit, kleine Apps durch generative KI selbst zu erstellen.

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