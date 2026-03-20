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Neues Update

Neuheit: Spotify will Musik-Geschmack von Nutzern anzeigen

20.03.26, 18:50
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Spotify will mit einer neuen Funktion den Musikgeschmack ihrer Nutzer besser sichtbar machen.

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify steht kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Funktion. Sie arbeiten an "einer neuen Ära der Personalisierung". Auf der unternehmenseigenen Webseite schreiben sie, dass sich dazu der Co-CEO Gustav Söderström während des Festivals South by Southwest äußerte.

Dabei sollen Nutzer ihr eigenes Musikprofil direkt ansehen und besser anpassen können. Als Erstes testen die Premium-Abonnenten in Neuseeland die neue Beta-Funktion, so Spotify.

"Taste Profile" zeigt den Nutzer-Geschmack an

Das Unternehmen spricht vom sogenannten "Taste Profile" (Geschmacksprofil). Nutzer können damit "sehen, wie Spotify Ihren Musikgeschmack einschätzt, und diesen selbst gestalten, sodass Sie beeinflussen können, was auf der Spotify-Startseite angezeigt wird".

Darin werden unter anderem Präferenzen für Künstler und Genres angezeigt. Wenn das eigene "Taste Profile" nicht in Ordnung ist, können Nutzer Spotify eine direkte Rückmeldung geben. Hörer können auch mitteilen, von was sie mehr hören wollen. In der Präsentation wurde die Option "Tell us more" (Erzähle uns mehr) gezeigt. Nutzer können mittels eines Texts ihre Wünsche eingeben.

"Taste Profile" wird nicht nur das Hörverhalten berücksichtigen, sondern auch die aktuellen Interessen und Gewohnheiten, so das Unternehmen. Spotify erklärt: "Vielleicht trainieren Sie für einen Marathon und möchten mehr peppige Titel für Ihr morgendliches Training, oder vielleicht hören Sie sich an Wochentagen auf dem Weg zur Arbeit gerne Nachrichten-Podcasts an."

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