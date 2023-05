Endlich: Diese Energieanbieter senken jetzt die Preise

Die Strompreise gehen im Großhandel seit einiger Zeit zurück. Einige Energieversorger haben jetzt angekündigt, das an die Kunden weiterzugeben.

Die Energiepreise sind die Haupttreiber der Inflation. Der extreme Anstieg der Kosten für Strom und Gas bringt viele Haushalte an den finanziellen Rand. Als Folge des Ukraine-Kriegs haben die Konzerne die Energietarife saftig angehoben, zudem stöhnen viele Menschen unter Nachzahlungen von etlichen tausend Euro.

In den letzten Monaten hat sich die Lage an den Energiebörsen aber entspannt. Die Großhandelspreise, zu denen die Versorger ihre Energie einkaufen, sind massiv gesunken. Allerdings merken die Haushalte in Österreich davon bis jetzt nichts.

Kanzler: "Lassen uns nicht papierln"

Vielmehr jagt eine Meldung über Milliarden-Gewinne der Energieriesen die nächste. Das rief sogar Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf den Plan: "Wenn die Energiekonzerne die sinkenden Preise aus dem Strom-Großhandel nicht an die Menschen weitergeben, dann werden wir ihre Übergewinne noch stärker abschöpfen. Wir lassen uns nicht papierln", so Nehammer vergangene Woche.

Wer jetzt die Preise senkt

Im Hintergrund arbeiten die Energieanbieter in der Tat bereits an Preissenkungen. Einige Unternehmen haben nun angekündigt, ihre Tarife in den nächsten Wochen zu senken. Darunter sind:

- Stadtwerke Wörgl / ab April (rückwirkend) / Arbeitspreis 22,92 Cent/kWh.

- Salzburg AG / ab 1.6. / Arbeitspreis 19,90 Cent/kWh.

- Energie AG / für Bestandskunden ab 1.6. / Arbeitspreis 21,78 Cent/kWh.

- Energie Steiermark und ENERGIE Graz / ab 1.7. / Senkung der Tarife um 20,1%. Zusätzlich zur 20% Senkung kommt hier ein weiterer Rabatt:. Der neue Preis für Haushalte, Landwirte und Kleinbetriebe wird bei 22,72 Cent/kWh liegen (= insgesamt -27%).

- Illwerke vkw / ab 1.7. / Arbeitspreis 18,70 Cent/kWh.

- Wien Energie / Weitergabe in Form von Gratisstromtage angekündigt.

- Verbund / ab Juni vermutlich wieder unter 20 Cent/kWh.

Bis zu 670 Euro Ersparnis pro Jahr

Ein konkretes Ersparnis-Beispiel: Bei der Energie Steiermark liegt die Ersparnis durch die Strompreissenkung für die rund 330.000 betroffenen Kunden bei bis zu 670 Euro pro Jahr. Der steirische Landesenergieversorger hat im übrigen mit 1. Mai auch die Preise für Erdgas um 34 % gesenkt.

"Wichtig im Kampf gegen die Inflation"

Kanzler Nehammer sieht es "höchst an der Zeit", dass die ersten Konzerne die Strompreise für Kunden senken. "„Diese Senkungen müssen sich nun fortsetzen, bis die Strompreise wieder auf einem sozial verträglichen Niveau landen. Das ist auch im Kampf gegen die Inflation wichtig, denn hohe Energiepreise sind die Wurzel des Übels und starke Treiber der allgemeinen Teuerung. Wir werden nicht lockerlassen: Wer die Preise nicht senkt, der muss wissen, dass wir die Übergewinne abschöpfen und die Konzerne zur Kasse bitten. Jetzt beginnt der Domino-Effekt, ich hoffe, dass weitere Stromkonzerne nachziehen und ebenfalls die Preise senken.“