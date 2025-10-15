Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.900 aktien up +3.91% Andritz AG 61.00 aktien down -0.25% BAWAG Group AG 111.40 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.200 aktien equal +0% CPI Europe AG 17.690 aktien down -0.73% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -1.33% EVN AG 24.000 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 86.05 aktien up +0.53% Lenzing AG 24.700 aktien down -2.95% OMV AG 43.440 aktien down -1.23% Oesterreichische Post AG 29.450 aktien down -1.17% PORR AG 30.650 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.200 aktien down -4.58% SBO AG 26.800 aktien down -0.19% STRABAG SE 83.00 aktien down -0.6% UNIQA Insurance Group AG 13.180 aktien up +1.23% VERBUND AG Kat. A 63.45 aktien up +0.63% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.700 aktien up +0.72% Wienerberger AG 26.200 aktien down -3.53% voestalpine AG 32.280 aktien down -2.89%
  1. oe24.at
  2. Business
lebensmittel
© Getty

200 im September

Es hagelt Anzeigen wegen falscher Rabatte in Supermärkten

15.10.25, 07:13
Teilen

Das Wiener Marktamt hat im September 200 Anzeigen wegen falscher Grundpreise, unrichtiger Mengenangaben oder fehlender Rabattkennzeichnungen in Supermärkten erstattet.  

Sei Jahresbeginn waren es 502 Strafanträge bei 1.215 Kontrollen in der Bundeshauptstadt. Im Fokus standen die vier größten Supermarktketten, so das Marktamt. "Je schlechter ein Betrieb bei der Kontrolle abschneidet, umso häufiger führt das Marktamt Kontrollen durch", betonte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Das Sozialministerium rechnete in einer Aussendung vor: "Laut WIFO steigen die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak heuer um 3,8 Prozent, für 2026 wird ein weiterer Anstieg um 3,2 Prozent erwartet. Gleichzeitig konnten die großen Lebensmittelketten ihre Gewinne im Vorjahr um rund 60 Prozent steigern."

Preisschild und Ware nicht ident

Das Marktamt führt beispielhaft einige Vergehen der bekannten Handelsketten an: Es wurden Von-Bis-Preise ohne Zuordnung angegeben, die Mengenangaben auf den Preisschildern stimmten nicht mit den Produkten überein, bei Aktionsware im Non-Food-Bereich fehlten häufig die verpflichtenden Angaben zum günstigsten Preis der vergangenen 30 Tage. Oder es wurde Ware mit auffälliger Rabattierung beworben, ohne dass die gesetzlich vorgeschriebenen Grundpreise angegeben waren.

Dazu stellte Kutheil klar: "Preisauszeichnung ist kein Wunschkonzert, sondern gesetzlich geregelt. Wenn sich der Inhalt ändert oder ein Rabatt beworben wird, muss das klar und nachvollziehbar im Regal stehen. Alles andere ist Täuschung."

Zahlreiche politische Willensbekundungen

Die starken Preisanstiege in den Supermärkten treiben auch die Politik um. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte vor über einem Monat ein Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen an. Ein Gesetzesvorschlag soll in diesem Jahr erarbeitet werden. Vor wenigen Tagen hat dann die SPÖ mit Markteingriffen gedroht, nachdem bereits Anfang August Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und ein Monat später auch SPÖ-Chef Andreas Babler gesetzliche Maßnahmen zur Senkung der Lebensmittelpreise in den Raum gestellt hatten.

Koalitionspartner ÖVP und NEOS hingegen gaben sich zurückhaltend, eine klare Ablehnung zu Markteingriffen in die Preise kommt von der Lebensmittelindustrie und den Bauern. In der Regierungsklausur Anfang September wurde im Kampf gegen die Teuerung bei den Lebensmittelpreisen vor allem auf die EU und die Beseitigung des "Österreich-Aufschlags" verwiesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden