Essensgutscheine "missbraucht" - Meta feuert Mitarbeiter

Meta feuerte Mitarbeiter, weil sie ihre Essensgutscheine nicht für Lebensmittel ausgegeben haben.

Meta hat rund zwei Dutzend Mitarbeiter aus seinem Büro in Los Angeles entlassen, weil sie die firmeneigenen Essensgutscheine missbräuchlich verwendet haben, wie "CNN" berichtete. Anstatt sie für Mahlzeiten zu nutzen, wurden die Gutscheine für Produkte wie Waschmittel, Weingläser oder Aknebehandlungs-Pads eingesetzt. Während Meta seinen Mitarbeitern in größeren Büros hochwertige Verpflegung bietet, erhalten Angestellte in kleineren Büros Gutscheine von 20 Dollar für Frühstück und 25 Dollar für Mittag- und Abendessen.

Eine interne Untersuchung ergab nun, dass einige Angestellte in Los Angeles die Gutscheine für nicht zulässige Einkäufe nutzten oder ihre Mahlzeiten zu sich nach Hause liefern ließen. Die Entlassungen fanden vergangene Woche statt und geschahen zu einem Zeitpunkt, an dem Meta eine ganze Reihe von Umstrukturierungen und Entlassungen im gesamten Unternehmen vornimmt.

In einem offiziellen Statement bestätigte Meta, dass Veränderungen notwendig seien, um Ressourcen langfristig effizienter zu nutzen. In diesem Zuge wurden Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen wie Instagram, WhatsApp und Facebook entlassen. Dies folgt auf die Entlassung von über 20.000 Mitarbeitern im letzten Jahr, als Meta auf sinkende Einnahmen und stagnierendes Nutzerwachstum reagierte.