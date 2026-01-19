Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Trump Zoll
© Getty

Grönland-Streit

Experte: Trumps Strafzölle sind ein "Eigentor" für die USA

19.01.26, 11:36
Die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle werden einer IfW-Studie zufolge fast vollständig von amerikanischen Importeuren und Verbrauchern bezahlt.  

Diese tragen demnach 96 Prozent der Last, wie aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. "Die Zölle sind ein Eigentor", sagte Julian Hinz, Forschungsdirektor am deutschen IfW und Mitautor der Studie.

Die Behauptung, dass ausländische Staaten diese Zölle trügen, sei ein Mythos. Die Daten zeigten das Gegenteil. "Die Amerikaner bezahlen die Rechnung", so Hinz. Den Forschungsergebnissen zufolge stiegen die Zolleinnahmen der USA 2025 um etwa 200 Mrd. Dollar (172,2 Mrd. Euro). Während ausländische Exporteure nur etwa vier Prozent der Zolllast absorbierten, wurden 96 Prozent an die Käufer in den USA weitergegeben. Die Zölle wirkten wie eine Verbrauchssteuer auf importierte Waren. Gleichzeitig seien Vielfalt und Volumen der verfügbaren Güter gesunken, obwohl die Exportpreise nicht fielen.

Langfristig bringen Zölle Nachteile für alle

Dies belegt die Studie am Beispiel der überraschenden Zollerhöhungen gegen Brasilien und Indien im August 2025. Die Forscher verglichen indische Exporte in die USA mit Lieferungen nach Europa oder Kanada. Dabei zeigte sich, dass Exportwert und -menge in die USA um bis zu 24 Prozent sanken, die von den indischen Exporteuren verlangten Stückpreise jedoch unverändert blieben. "Sie lieferten weniger, nicht billiger", erklärte Hinz.

Langfristig bedeuten die Ergebnisse der Studie für Unternehmen in den USA sinkende Margen und für Verbraucher höhere Preise. Exportierende Länder wiederum verkauften weniger in die USA und stünden unter dem Druck, neue Absatzmärkte zu finden. "Die Zölle bringen langfristig Nachteile für alle", sagte Hinz. Für die Untersuchung wertete das Forscherteam nach eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Datensätze aus Frachtbriefen, offiziellen US-Statistiken und indischen Zollaufzeichnungen aus.

US-Präsident Trump hatte am Samstag angekündigt, zehn Prozent zusätzliche Einfuhrzölle auf Waren aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zu erheben, solange den USA der Kauf der zu Dänemark gehörenden Arktisinsel Grönland verwehrt werde.

