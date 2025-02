Fairtrade Österreich: Hofer feiert den „FAIRBRUARY“

Ein Marktplatz für fair gehandelte Produkte. Der Lebensmitteldiskonter Hofer setzt auf fairen Einkauf und unterstützt damit die Menschen in den Ursprungsländern, die auf den Feldern und Plantagen arbeiten, wo Bananen, Kakao oder Kaffee wachsen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert sich Fairtrade Österreich für gerechte, soziale, ökologische und wirtschaftliche Standards in globalen Lieferketten. Ziel ist es, Bäuerinnen, Bauern und Beschäftigte in den Anbauländern durch stabile Mindestpreise zu unterstützen. Zusätzlich profitieren die Produzenten von einer Fairtrade-Prämie, die es den Kooperativen ermöglicht, in lokale Projekte zu investieren.

Bio-Reise Fairtrade © Hofer ×

Auch Umweltaspekte spielen eine entscheidende Rolle: Fairtrade fördert den biologischen Anbau und verbietet sowohl den Einsatz gefährlicher Pestizide als auch gentechnisch verändertes Saatgut.

Fairtrade Kaffee gemahlen. © Hofer ×

Im Februar steht bewusster Konsum im Mittelpunkt: Der sogenannte „FAIRBRUARY“ soll Verbraucher dazu anregen, gezielt fair gehandelte Produkte in ihren Einkauf zu integrieren. Ein starker Partner in diesem Bereich ist hier der Lebensmitteldiskonter Hofer, der sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Heute für Morgen“ für umweltbewusstes und sozial verantwortliches Handeln einsetzt. Bereits seit 2008 arbeitet Hofer mit Fairtrade Österreich zusammen und bietet eine breite Auswahl an zertifizierten Produkten an, darunter Kaffee, Bananen und Reis.

Hofer-Eigenmakre Moser Roth trägt zu 100% Fairtrade-Siegel. © Hofer ×

Besonders im Schokoladensortiment zeigt sich das Engagement: Mehr als die Hälfte der Hofer-Produkte mit Kakaobestandteilen entsprechen den Fairtrade-Standards. Bei der Eigenmarke Moser Roth sowie im Tafelschokoladen-Sortiment tragen sogar 100 % der Produkte das Fairtrade-Siegel.