Seit 2017 ist Own360 am Markt aktiv und verwaltet bereits mehr als 15.000 Fondsdepots. Nun steht ein neuer Wachstumsschritt an: Own360 wird zu Sunrise.

Sunrise bietet auch zukünftig Investieren auf einfache und nachhaltige Weise an.

Das Rebranding

Sunrise bietet nun nahezu die gesamte Dienstleistung aus einer Hand an und unterscheidet sich dadurch von vielen Mitbewerbern. Erst vergangenes Jahr hat das Unternehmen die Depotführung von der FIL Fondsbank in Österreich übernommen und mit der anlage99 Dienstleistung auch die bank99/Österreichische Post AG als Partner gewonnen. Der Gründer und Geschäftsführer Thomas Niss sagte zum Rebranding: „,,Wir haben uns in den letzten Jahren von einem Produktanbieter zu einem Fondsmanagement-Haus entwickelt. Und wir haben noch große Pläne. Sunrise ist der erste Schritt.”

© Sunrise/Thomas Niss ×

Investieren für Sparer

Das Motto „Investieren für Sparer“ macht Sunrise auch in Zukunft aus. Die Depotführung sowie alle Transaktionen sind und bleiben kostenlos. Es wird auch weiterhin keine Kündigungsfristen geben, was bedeutet, dass täglich eingezahlt, ausgezahlt oder gekündigt werden kann. Die Kostenbelastung in den beiden Standortfonds, also Österreich und Deutschland, bleibt wie vom Unternehmen versprochen unter 1% pro Jahr. Das ist unabhängig von der Summe, die man anspart.

Einbindung der Community

Die Investment-App wurde bereits mehr als 150.000-mal heruntergeladen. Das sorgt dafür, dass Sunrise eine der größten, digitalen Investoren-Communities im deutschsprachigen Raum hat. Diese Community wird durch regelmäßige Umfragen, innovativen Angebote, mittels Nachrichtenkanälen und Gewinnspielen in die Weiterentwicklung von Sunrise eingebunden.

Attraktives Angebot

Das Motto für das neue Vorteilsprogramm, für das sich die Community stark gemacht hat, lautet: „Bei Sunrise mitverdienen!“ Aktive Anleger erhalten nun im ersten Jahr fast 100% der Einnahmen, die Sunrise mit einem durchschnittlichen Kunden erzielt. Das sind aktuell in etwa 18 € pro Person. Nach dem ersten Jahr wird auf Basis des individuellen Kunden-Durchschnitts geteilt. „Viele Menschen streben nach einem passiven Einkommen. Das wurde uns auch von unserer Community vermittelt. Und deshalb teilen wir unsere Einnahmen aus dem Fondsmanagement mit unseren Anlegern, die uns helfen, weiter zu wachsen.“ erklärt Martin Foussek den neuartigen Ansatz.

© Sunrise/Martin Foussek ×

Finanzbildung mit dem BizQuiz

Sunrise sorgt für Förderung der Finanzbildung durch die regelmäßige Berichtserstattung auf der App – unterstützt durch die Sunrise Community und Partner wie der Wiener Börse. Doch auch mit dem unterhaltsamen BizQuiz wird die Finanzbildung gestärkt. Dieses Wissensquiz wird live auf der Sunrise App abgehalten und Nutzer haben die Chance innerhalb einer begrenzten Zeit 10 Fragen zu beantworten. Zu gewinnen gibt es regelmäßig 1.000 € in Anteilen am Standortfonds. Dies fördert die Motivation, sich mit finanzbildenden Inhalten auseinander zu setzen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.meetsunrise.com