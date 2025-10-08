Frischer Wind im Management von Rustler in Kärnten und der Steiermark

Weichenstellung für weiteres Wachstum - neue Standortleiter: In Graz über nimmt Philip Schamberger und Klagenfurt Paul Christoph Lindheim.

Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums und zahlreicher neuer AuftraggeberInnen haben die Geschäftsbereiche Hausverwaltung, Immobilienvermittlung und Facility Management des Immobiliendienstleisters Rustler in den letzten Jahren in ganz Österreich expandiert.

Rustler stärkt regionale Präsenz

Die Teams an den Standorten Graz und Klagenfurt umfassen mittlerweile über 60 MitarbeiterInnen und decken alle Dienstleistungen in der Bewirtschaftung von Liegenschaften ab. Im Zuge der Expansion bestellt Rustler zwei erfahrene Immobilienmanager als Standortleiter für diese beiden Bundesländer-Niederlassungen.

Philip Schamberger, neuer Standortleiter in Graz © Rustler

Philip Schamberger (38) übernimmt ab sofort die Leitung des Standortes Graz. Der Steirer war zuvor bereits als Verwalter bei namhaften Immobilienunternehmen sowie am Rustler-Standort in Graz als Teamleiter tätig.

Paul Lindheim. Standortleiter in Klagenfurt © Rustler

Paul Christoph Lindheim (33) kehrt als gebürtiger Kärntner nach seiner Tätigkeit als Verwalter und Teamleiter bei Rustler in Graz nun in seine Heimat zurück und übernimmt die Standortleitung von Rustler in Klagenfurt.