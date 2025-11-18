Für weniger Zucker im Regal: BILLA & NEOH setzen auf Zuckerersatz ZERO+

Zucker reduzieren ohne auf Süße zu verzichten – BILLA und NEOH erweitern ihr Erfolgs-Sortiment. Mit dem Zuckerersatz ZERO+ genießen Kundinnen und Kunden süße Naschereien bei deutlich weniger Kalorien und wertvollen pflanzlichen Balaststoffen.

Zuckerreduzierte Lebensmittel verbinden einen bewussten Lifestyle mit ausgewogener Ernährung. Billa setzt hier auf klare Signale: Das Sortiment an zuckerfreien und zuckerreduzierten Produkten wird gezielt ausgebaut – vor allem bei Süßwaren und Grundnahrungsmitteln.

ZERO+ anstelle von herkömmlichem Zucker: Manuel Zeller (CEO NEOH AG), Holly Wilkinson (Ernährungsberaterin) und Zdeslav Jolic (BILLA Geschäftsleiter Category Management/Einkauf) v. l. n. r. © Billa /Robert Harson

Zuckerreduzierte Süßwaren liegen im Trend

Bereits seit letztem Jahr kommt in ausgewählten Produkten der Eigenmarke "Billa immer gut" der von Neoh entwickelte Zuckerersatz ZERO+ zum Einsatz. Aktuell führt Lebensmittelhändler acht Produkte: Ob Neapolitaner Schnitten, Mini Schoko-Kekse, Schoko-Himbeer Cashews oder Schoko- und Vanillepudding – die beliebten Naschereien sind deutlich zuckerreduziert, ohne dass der Geschmack leidet. Zudem bietet Billa zahlreiche Neoh-EOH Produkte mit ZERO+ Formel, u. a. diverse Riegel, Haselnuss- und Milchschokolade und Waffeln. „In unseren Märkten bieten wir ein breites Sortiment an, das unseren Kundinnen und Kunden eine ausgewogene Ernährung ermöglicht. Unsere Kooperation mit Neoh zeigt, dass gerade im Süßwaren-Sortiment viel Zucker eingespart werden kann – ohne Kompromisse im Geschmack. Dieses Potenzial möchten wir auch zukünftig weiter nutzen. Wesentlich ist für uns, dabei auch eine attraktive Preisgestaltung zu bieten“, erklärt Zdeslav Jolic, Billa Geschäftsleiter Category Management/Einkauf.

ZERO+: Weniger Zucker, mehr Ballaststoffe

Der Zuckerersatz ZERO+ hat kaum Kalorien, beeinflusst den Blutzuckerspiegel nur gering und besteht zu über 90 Prozent aus pflanzlichen Ballaststoffen wie Agave, Chicorée, Mais und Weizen. Eine klinische Studie der Medizinischen Universität Wien (2022) bestätigt die gesundheitlichen Vorteile. „Genuss und Verantwortung für die Gesundheit in Einklang bringen – das gelingt dank Innovation und Know-how wie in diesem Fall. ZERO+ ist im Prinzip die Beziehung, die wir uns alle wünschen: süß, stabil und ohne Drama für den Blutzuckerspiegel“, sagt Holly Wilkinson, Ernährungsberaterin.

Zero+: Der Zuckerersatz mit vielen Balaststoffen und weniger Kalorien. © Neoh

Neben diesen Aspekten überzeugt ZERO+ auch technologisch: „Mit ZERO+ ist uns ein wahrer Gamechanger der Lebensmittelbranche gelungen. Die Ersatzformel wurde über mehr als 15 Jahre perfektioniert, wissenschaftlich geprüft und besteht zu über 90 Prozent aus pflanzlichen Ballaststoffen – unter anderem aus Agave, Chicorée, Mais und Weizen. In Textur und Geschmack ähnelt sie herkömmlichem Zucker, beeinflusst allerdings kaum den Blutzuckerspiegel und hat sehr wenige Kalorien. Aber auch zuhause kann man herkömmlichen Zucker durch ZERO+ ersetzen, die 250-Gramm-Packung ZERO+ ist auch bei Billa Plus erhältlich“, betont Manuel Zeller, CEO der Neoh AG und weist auch darauf hin, dass 90 Prozent von Diabetes II vermeidbar wären, denn sie ist Endstufe einer schlechten Ernährung. Auch in der Mehlspeisküche lässt Zucker durch Zero+ 1:1 ersetzen, so Zeller.

Süße Vielfalt ohne Reue

Die Partnerschaft zwischen Billa und Neoh zeigt, dass zuckerreduzierte Süßwaren nicht nur Trend sind, sondern auch technologisch und geschmacklich auf höchstem Niveau funktionieren – ein Pluspunkt für Verbraucher:innen und für den österreichischen Lebensmittelhandel.

Probiert: Wiener Kaiserschmarren mit Zero+: Hier das Rezept: 200g Mehl, 1 Prise Salz, 4 Eier (trennen), 4 EL Neoh ZERO+, 250 ml Milch, 80 g Rosinen und Butter zum Backen. Aus den 4 Eiklar Schnee schlagen. Restliche Zutaten (bis auf die Rosinen) in einer eigenen Schüssel mischen. Eischnee unterheben und die Masse in einer Pfanne backen. In der Hälfte der Backzeit (ca. 10 MIn.) zerreißen und Rosinen zugeben.