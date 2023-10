Gebrauchtwagen-Preise: Alle Modelle im Check

200.000 Gebrauchtauto-Anzeigen wurden für diese Auflistung analysiert. Das billigste Auto, das eine Erstzulassung aus den beiden vergangenen Jahren hat, gibt es um 14.600 Euro.

Die Zeiten werden wieder besser für einen Gebrauchtwagen-Kauf. Während der Pandemie und der entstandenen globalen Lieferketten-Krise sank das Angebot, die Preise explodierten egal ob beim Händler oder beim Privatkauf.

Jetzt stabilisieren sich die preise wieder, das ergibt eine aktuelle Studie von willhaben. Analysiert wurden dafür die rund 200.000 aktiven Anzeigen im Auto & Motor-Bereich. Es wurden nur solche Annoncen angesehen, deren Autos eine Erstzulassung in den Jahren 2022 oder 2021 haben. Man hat sich also angesehen, zu welchem Preis gebrauchte Pkw derzeit verkauft werden. " Dabei zeigt sich, dass sich die Gebrauchtwagenpreise derzeit wieder in Richtung Vorkrisen-Niveau entwickeln und dass abzusehen ist, dass sich Angebot und Nachfrage weiter stabilisieren", so das Fazit von willhaben.

Der Günstigste ist derzeit mit durchschnittlich 14.000 Euro: Dacia Sandero, Erstzulassung (EZ) 2021, Benziner

Mit etwa 14.600 Euro folgt: Fiat 500 (EZ 2021 / Benzin)

15.300 Euro: Opel Corsa sowie der Renault Clio, jeweils Benziner mit EZ im Jahr 2021

48.000 Euro: Am anderen Ende der Skala ist der Mercedes C-Klasse (EZ 2022 / Diesel)

45.300 Euro: VW Passat (EZ 2022 / Diesel)

43.900 Euro: BMW X1 (EZ 2022 / Diesel)

Unten finden Sie die komplette Liste von willhaben. Zunächst die Benziner/>Diesel - zerst nach Preis sortiert, dann nach Modellname. Weiter unten finden Sie den Vergleich der Hybrid- und E-Autos.

© willhaben ×

© willhaben ×

© willhaben ×

© willhaben ×

Hier ist der große Vergleich der Hybrid- und E-Autos. Der Billigste:

17.800 Euro: Smart fortwo (EZ 2021)

19.400 Euro: VW up! (EZ 2021)

20.600 Euro: Renault Zoe (EZ 2021)

Die Teuersten:

138.700 Euro: Porsche Panamera (EZ 2022 / Benzin & Strom)

125.300 Euro: Audi A6 (EZ 2021 / Benzin & Strom)

124.300 Euro: Porsche Taycan (EZ 2022)

© willhaben ×

© willhaben ×

© willhaben ×

© willhaben ×

© willhaben ×