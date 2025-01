Geförderter Wohnbau: Wohnungen in der ehemaligen Ankerbrotfabrik sind bezugsfertig

Feierliche Schlüsselübergabe in der Puchsbaumgasse 1 in Wien 10, einem von der Stadt Wien geförderten Wohnbauprojekt „Quartier Bienvenue“.

Wien. „Bienvenue“ ist Französisch und bedeutet „Willkommen“ – ein Leitgedanke, der sich im gesamten Projekt widerspiegelt. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner, das junge Paar Körmende-Knauz, erhielten ihre Wohnungsschlüssel persönlich von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, WBV-GPA-Geschäftsführer Michael Gehbauer und EBG-Geschäftsführer Alexander Gluttig überreicht.

Das „Quartier Bienvenue“ ist das Ergebnis einer erfolgreichen Kooperation der gemeinnützigen Bauvereinigungen WBV-GPA und EBG und steht für Vielfalt, soziales Miteinander und Inklusion. Auf dem Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik entstanden 243 geförderte Mietwohnungen, darunter 81 SMART-Wohnungen, sowie das Wohnheim „Heimvorteil Ankerbrot(fabrik)“ mit 187 leistbaren Wohnplätzen für junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren.„Das ‚Quartier Bienvenue‘ zeigt, wie Wien es durch innovative Konzepte und mit engagierten Partnern schafft, leistbaren Wohnraum auf höchstem Niveau für alle Generationen zu schaffen. Dieses Wohnprojekt schafft mitten in Favoriten ein weiteres modernes und lebendiges Zentrum der Zukunft für in Ausbildung stehende, Studenten und für junge Familien“, betont Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Wohnen, Arbeiten & Gemeinschaft - Ein Quartier der ZukunftDurch Micro-Lofts, die Wohnen und Arbeiten verbinden, und die innovative und hochwertige Architektur der renommierten Büros Gerner Gerner Plus, M&S Architekten und Transparadiso entsteht ein lebendiges Quartier, das die Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen und Lebensstile berücksichtigt.Vom Wohnturm an der Puchsbaumgasse öffnet sich das Quartier zu einem zentral gelegenen Multifunktionsraum und einem großzügigen, überdachten Eingang, der in einen ruhigen Hof übergeht. Hier befindet sich das Studentenwohnheim „Heimvorteil Ankerbrot(fabrik)“ (www.studentenwohnen.at) mit einem Ballspielplatz auf dem Dach, der bei sportlichen Aktivitäten einen beeindruckenden Blick über die Stadt bietet.„Das ‚Quartier Bienvenue‘ zeigt eindrucksvoll, wie Architektur nicht nur das Stadtbild prägt, sondern auch gesellschaftliche Strukturen positiv beeinflussen kann“, erklärt WBV-GPA-Geschäftsführer Michael Gehbauer.