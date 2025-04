Google greift durch: KI entlarvt Fake-Bewertungen

Wer bei Restaurants oder Hotels auf Google-Bewertungen vertraut, kann bald aufatmen: Der Tech-Riese geht mit einer neuen KI-Offensive gegen betrügerische Rezensionen vor – und macht manipulierte Lobhudeleien endlich sichtbar!

Gefälschte Bewertungen sind ein Dauerärgernis – doch jetzt schlägt Google zurück! Ab sofort zeigt die Maps-App Warnhinweise an, wenn massenweise verdächtige 5-Sterne-Bewertungen gelöscht wurden. Bisher gibt’s die Funktion nur in den USA, Großbritannien und Indien, doch ab Mai rollt der Fake-Check auch in Europa aus!

Hinter der neuen Anti-Fake-Offensive steckt eine hochmoderne KI, trainiert mit Googles eigenem Gemini-Modell. Das System durchleuchtet Bewertungen blitzschnell und erkennt verdächtige Muster:

Serien-Bewerber: Nutzer, die Dutzende Läden mit Höchstnoten überhäufen – obwohl sie dort nie waren.

Gekaufte Lobhudelei: Verdächtige 5-Sterne-Flut kurz nach Eröffnung eines Betriebs.

Laut Google funktioniert die KI sprachübergreifend und branchenunabhängig – und soll sogar in Echtzeit Fake-Bewertungen blockieren können.

Google will damit nicht nur Nutzern mehr Sicherheit geben, sondern auch Betrieben, die sich mit gekauften Bewertungen einen Vorteil erschleichen, an den Pranger stellen. Wer also in Zukunft auf plumpe Schönfärberei setzt, fliegt schneller auf.