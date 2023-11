Handel: "Streikende werden eingeschüchtert"

Ab heute halten Handels-Mitarbeiter Warnstreiks in den Filialen ab. Laut Gewerkschaft üben manche Arbeitgeber starken Druck dagegen aus.

Heute Früh begannen die Warnstreiks im Handel. Nach vier Verhandlungs-Runden - es geht um mehr Lohn für das kommende Jahr - ohne Ergebnis, setzen die Arbeitnehmer auf härtere Maßnahmen.

"Mit Hilferufen konfrontiert"

„Wir sind aktuell mit Hilferufen von Angestellten konfrontiert, die uns per Mail und telefonisch mitteilen, dass sie derzeit massiv eingeschüchtert und sogar mit Kündigungen bedroht werden, wenn sie sich an Streikaktionen beteiligen sollten“, sagt Helga Fichtinger, Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA für den Handel.

Angst vor Konsequenzen

Laut Aussendung der Gewerkschaft: "Wir erhalten e-Mails und persönliche Anrufe, wo uns Angestellte um Anonymität ersuchen, weil sie sonst Konsequenzen fürchten. Beschäftigte werden massiv eingeschüchtert, es wird mit Kündigung gedroht, es fallen Aussagen wie „Ihr wisst eh, dass Beschäftigte am kürzeren Ast sitzen“, es wird gedroht, bereits zugesagte betriebliche Treueprämien wieder zu streichen und es werden bestehende Sozialleistungen in Frage gestellt, wenn sich Mitarbeiter:innen an Streiks und Protestmaßnahmen beteiligen sollten."

Die Arbeitnehmer-Vertreter appellieren an die Arbeitgeber, "solche Aktivitäten ihrer Mitgliedsbetriebe zu unterbinden und auch in Streikzeiten Fairness walten zu lassen. Es geht hier nicht um Lappalien, sondern um die Wahrung grundlegender Menschenrechte“, so Fichtinger.

Kein Generalverdacht

Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik sagt zum Vorwurf von Einschüchterungen: "Wenn es ein Fehlverhalten geben sollte, bitte klar sagen, hier gibt es ein Problem. Aber einen Generalverdacht einfach nur in den Raum stellen nach der Methode, es wird schon was hängenbleiben, das ist entschieden zurückzuweisen."

Wichtigste Zeit für Handel

Die Warnstreiks treffen den Handel in der wichtigsten Zeit des Jahres. Mitten im Weihnachts-Shopping, jetzt wird am meisten Geld in kurzer zeit verdient.