83 Prozent wollen heuer auf Weihnachtsmärkte

Für die Christkindlmärkte in Österreich wird heuer ein Gesamtumsatz von 400 Millionen Euro erwartet. Das ist Vor-Corona-Niveau - allerdings werden die Umsätze von der Inflation befeuert.

Punsch- oder Glühweintrinken am Christkindlmarkt gehört für die meisten zur Vorweihnachtszeit. 83 Prozent der österreichischen Bevölkerung wollen heuer zumindest auf einen Weihnachtsmarkt, fast ein Drittel haben mehrere Besuche geplant. Das ergibt der Consumer Check von Handelsverband und Mindtake Research.

„Wir prognostizieren für die heimischen Weihnachtsmärkte einen Gesamtumsatz von rund 400 Mio. Euro“, sagt Handelsverbandschef Rainer Will. Das sei Vor-Corona-Niveau – „allerdings werden die Umsätze von der Inflation befeuert“.

Am beliebtesten ist der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Die Bundeshauptstadt ist heuer mit 17 Adventmärkten und über 900 Ständen erneut Europameister. Aber auch die Adventmärkte in Innsbruck und Linz sowie am Karlsplatz und im Alten AKH Wien zählen zu den beliebtesten des Landes. Die beiden populärsten Christkindlmärkte, die nicht in einer Landeshauptstadt liegen, sind jene in Villach und Hirschstetten.

Die Top 5 Weihnachtsmärkte der Österreicher:

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz Salzburger Christkindlmarkt am Residenzplatz Grazer Christkindlmarkt am Hauptplatz Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn (Wien) Weihnachtsmarkt am Spittelberg (Wien)

Die festliche Stimmung und eine gute Atmosphäre sind für die Menschen der mit Abstand wichtigste Faktor (78%), einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auf den Plätzen folgen soziale Aspekte, etwa Freunde und Bekannte zu treffen (54%), sowie der Genuss: Punsch und Glühwein (50%) sowie leckeres Essen und Süßigkeiten (30%). Viele Besucher nutzen den Besuch am Weihnachtsmarkt auch gleich, um Geschenke zu kaufen (15%).

Die Top-Seller am Weihnachtsmarkt: