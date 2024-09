Billa: Jetzt „Aufrunden“ und Hochwasser-Opfern helfen

Die Spendeninitiative "Aufrunden, bitte!" widmet ab sofort alle Spenden bis Ende 2024 der Unterstützung von "Österreich hilft Österreich", um den Opfern des Hochwassers im Land zu helfen.

Dauerregen, orkanartige Sturmböen und hohe Pegelstände: Die Wetterlage der letzten Tage in Österreich war dramatisch.

Zahlreiche Menschen, speziell in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien, mussten aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert werden und Zehntausende bangen um ihre Existenz.

An der Kasse: „Aufrunden, bitte“

Ab sofort können Kund:innen in allen Handelsfirmen der REWE Group – Billa, Bipa, Penny und Sutterlüty – mit einem simplen „Aufrunden, bitte“ an der Kasse zur Katastrophenhilfe beitragen, bis Ende des Jahres kommt das gesammelte Geld den Betroffenen des Hochwassers zugute.

„Gemeinsam füreinander“ – Soforthilfe in Höhe von 75.000 Euro

Zusätzlich werden die zu erwartenden Spenden des Monats September von der REWE Group schon vorab auf 75.000 Euro verdreifacht, um den Betroffenen unmittelbar finanziell unter die Arme zu greifen.

REWE-Chef: "Schnell und unbürokratisch helfen"

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG: „Die jüngsten Unwetter haben verheerende Spuren in vielen Teilen Österreichs hinterlassen und zahlreiche Menschen in eine existenzbedrohende Lage gebracht. Als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung setzen wir gemeinsam mit der Initiative „Österreich hilft Österreich“ und den beteiligten Hilfsorganisationen alles daran, den Betroffenen vor allem schnell und unbürokratisch zu helfen. Mit der Initiative ‚Aufrunden, bitte!‘ helfen wir gemeinsam mit unseren Kund:innen unmittelbar dort, wo die Not am größten ist.“

Die Spendeninitiative „Aufrunden, bitte!“ widmet ab sofort alle Spenden bis Ende 2024 der Unterstützung von „Österreich hilft Österreich“. © BILLA AG ×

Caritas: "Jeder Beitrag zählt"

Anna Parr, Caritas Generalsekretärin: „Die Unwetter der letzten Tage haben vielen Menschen in Österreich schwere Verluste und große Unsicherheit gebracht. Als Caritas ist es unser Ziel, in solchen Krisensituationen rasch zu helfen. Durch die Zweckwidmung der Spendeninitiative ‚Aufrunden, bitte!‘ können wir gemeinsam mit der REWE Group schnell notwendige Hilfsmaßnahmen umsetzen. Jeder Beitrag – schon ein kleiner Betrag– macht einen großen Unterschied im Leben der betroffenen Menschen.“

Bereits am Samstag hat die Caritas eine österreichweite Hochwasser-Hotline eingerichtet, um Betroffenen zu helfen. Die Nummer ist unter 05 17 76 300 an sieben Tagen in der Woche von 9-18 Uhr erreichbar.

Jeder Cent zählt: so funktioniert das Aufrunden

Kund:innen von Billa, Bipa, Penny und Sutterlüty haben die Möglichkeit in jeder Filiale österreichweit, den Betrag ihres Einkaufs auf die nächsten vollen 10 Cent aufzurunden (Bsp.: 14,63 € auf 14,70 €) und die Differenz so zu spenden.

Jeder gesammelte Cent wird direkt zur Unterstützung von bedürftigen Menschen verwendet.

Durch den Sager „Aufrunden, bitte“ an der Kassa kann unkompliziert mit dem normalen Bezahlvorgang gespendet werden.

Es kann auch ein „dauerhafter Aufrunder“ direkt an der Kasse sowie in den Kund:innen-Apps der Handelsfirmen eingestellt werden.