Billa kommt ins Wiener Palais Ephrussi - Historische Decke freigelegt

Rewe will mit Billa weiter in Russland expandieren Der Handelskonzern Rewe will mit seiner Supermarktkette Billa weiter in Russland expandieren. Pro Jahr sollen in Russland rund 10 neue Billa-Standorte eröffnet werden, sagte der Osteuropa-Vorstand von Rewe International, Janusz Kulik. Der weitere Fokus liege auf Rumänien und der Ukraine. Markteintritte in weitere osteuropäischen Ländern sind derzeit nicht geplant.