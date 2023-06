Hofer, Spar & Co: Österreichs beste Grill-Deals

Die Grillsaison steht in den Startlöchern und damit auch die Angebote der Supermärkte. Hier ein Überblick über die aktuellen Schnäppchen zum Grill-Start.

Nahezu alle Supermärkte bieten zum Start der Grill-Saison Schnäppchen an, die das Grillen zu einem wahren Genuss machen sollen. Neben einem guten Griller und dem passenden Grillgut sind natürlich auch die richtigen Getränke Pflicht. OE24 vergleicht für Sie die Angebote der Supermärkte und zeigt Ihnen die aktuellen Angebote.

Die besten Angebote im Überblick

SPAR: Die Supermarktkette Spar macht zum Start der Grill-Saison keine Gefangenen und bieten direkt wahre Schnäppchen an. So gibt es die Spar BBQ Riesen Käsekrainer 700 g statt 9,79 € um nur 7,79 €. Der Spar BBQ Käsegriller oder Grillmix gibt es ebenfalls im Angebot. Ab 2 Packungen kostet der Fleisch-Mix 2,89 €. Die Berner Würstel sind ebenfalls im Angebot. Ab 2 Packungen kostet das beliebte Grillgut nur 4,99 € statt 5,99 €. Auch die richtigen Soßen dürfen nicht fehlen. Thomy, Grillsaucen, verschiedene Sorten, gibt es um 2,19 € statt 2,99 €.

© Spar

Auch bei den Getränken muss natürlich alles passen. Und Spar sorgt sowohl bei alkoholischen, also auch "leichten" Getränken vor. Gösser Naturradler gibt es in der Flasche um 0,99 € statt 1,39 €. Das Egger Märzen ist in der Dose um 0,79 € statt um 0,99 € erhältlich. Spar sorgt nach dem heißen Grillen auch für Abkühlung.

© Spar ×

Diverse Eisboxen kosten ab 2 Packungen 4,99 € statt 6,99 € bei einer Packung. Die Aktion von Spar läuft seit vergangenem Donnerstag und geht bis 12.7.

Hofer: Auch beim Diskonter gibt es unschlagbare Angebote, die die Grillfreude erhöhen sollen. So werden bei den Angeboten für das Grillgut keine halben Sachen gemacht. Einen Kilo Spareribs gibt es um 9,99€. Delikatess-Bratwürstel um 2,99€ per Packung. Chicken Wings 500g werden um 3,99€ angeboten, die Spezial Käsekrainer gibt es um 3,49€ per Packung. Das faschierte Grillsortiment, bestehend aus Spieße und Cevapcici kostet ebenfalls, 3,99€, BBQ Grillspieße vom Schwein gibt es für 12,99€ zu haben.

© Hofer ×

Auch bei den Soßen gibt es Angebote. BBQ Spezialsenf in diversen Sorten kostet 1,09€ die Tube. Grillsaucen gibt es um 1,29€. Nützliche Allzweck-Behälter gibt es per Packung um 3,99€. Auch bei den Getränken gibt es Angebote. 0,33l Karlskrone Radler gibt es 0,73€ die Flasche. Auch das Brot darf natürlich beim Grillen nicht fehlen.

© Hofer ×

Hier hat Hofer die Toaststicks um 1,89€, die Partybrötchen um 1,89€ und die XXL-Hamburger-Brötchen um 1,29€ im Angebot. Ebenso die Grillbeilagen wie Senfgurken oder Grillmix, den gibt es für 1,69€ das Glas. Die Angebote von Hofer laufen noch bis Donnerstag, den 22,6.6,99 € bei einer Packung.

Billa: Auch bei Billa könnten Grillfreudige Personen einige Schnäppchen finden, hier mit Augenmerk auf die Getränke. Gerade beim Bier setzt sich Billa hier ab. So gibt es Egger, diverse Sorten um nur 0,72€ die Dose bei einem Kauf von 24 Dosen.

© Billa

Den selben Mengenrabatt gibt es ebenfalls bei Dosen von Schwechater Bier und Wieselburger. Eine Dose Schwechater beläuft sich dann auf 0,79€, das Wieselburger auf 0,99€ pro Dose. Auch bei den Flaschenbieren gibt es große Angebote: Eine Kiste Wieselburger Gold gibt es eine Kiste mit 20 Flaschen um 21,20€ statt 24,60€. Billiger kommt eine Kiste Samson Premium, hier kostet eine Kiste nur 9,80€. Eine Kiste Zwettler beläuft sich auf 14,80€. Die Angebote laufen noch bis Mittwoch.