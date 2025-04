„I leb‘ für mein‘ Verein!“ – Billa Lose für den Vereinssport

Die beliebte BILLA-Aktion findet bereits zum dritten Mal statt. Ab 3. April erhalten BILLA Kund:innen pro 15 Euro Einkauf ein Los, welches sie auf billa.at/meinverein teilnehmenden Sportvereinen zuordnen können.

BILLA hat ein Sportlerherz und unterstützt mit Leidenschaft den heimischen Sportnachwuchs – sei es durch langjährige Partnerschaften oder Veranstaltungen wie den Fußball Cup für Jungs und Mädchen.

Mit der Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“, die heuer zum dritten Mal stattfindet, stärkt BILLA aktiv die Sportszene und begeistert Menschen für Mannschaftsgeist und Bewegung. Ab 3. April können BILLA Kund:innen bei ihren Einkäufen wieder Lose sammeln und damit ihren Lieblingsverein unterstützen.

"Sportvereine sind das Herzstück vieler Gemeinden"

Harald Mießner und Michael Paterno im Namen des BILLA Vorstands: „Sportvereine sind das Herzstück vieler Gemeinden. Sie bringen Menschen zusammen, fördern die körperliche und mentale Gesundheit und stärken die Gemeinschaft. Mit unserer BILLA-Aktion möchten wir diese wichtige Arbeit unterstützen und ihnen eine Plattform bieten, um weiter zu wachsen. Die große Resonanz der letzten Jahre hat gezeigt, wie bedeutend dieses Engagement ist. Wir freuen uns, dass wir bereits tausenden Vereinen helfen konnten – und hoffen, dass heuer wieder viele mitmachen!“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Österreichs 15.000 Sportvereine leisten einen unbezahlbaren Beitrag – wirtschaftlich, gesundheitlich und sozial. Unser Ziel ist es, mehr Menschen zu mehr Bewegung zu bringen. Die tägliche Bewegungseinheit ist dabei ein zentrales Herzensprojekt. Ich begrüße jede Initiative, die Sport unterstützt, und freue mich, dass BILLA mit dieser Kampagne bereits zum dritten Mal einen wertvollen Beitrag leistet.“

So geht’s – jetzt mitmachen und Vereinswünsche erfüllen!

Pro 15 Euro Einkaufswert bei BILLA, BILLA PLUS und BILLA Corso Märkten sowie im BILLA Online Shop gibt es ein Los. Gesammelte Lose lassen sich entweder online auf billa.at/meinverein einem Verein zuordnen oder persönlich an diesen abgeben. Kund:innen ohne Lieblingsverein haben die Möglichkeit, ihre Lose „Ferdls Vereinskassa“ zuzuordnen, die am Ende der Aktion unter den 30 Gewinner-Vereinen aufgeteilt wird.

100 Gratisprämien für Vereine

Sportvereine lösen ihre Lose gegen über 100 Gratisprämien ein – darunter viele spannende Neuheiten wie ein Reaktionstrainingsset oder ein Pickleball-Set.

Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit dem ÖBSV einige Sportartikel ausgewählt, die besonders für den Behindertensport geeignet sind. Jeder in Österreich eingetragene Amateursportverein ist berechtigt, an der BILLA-Aktion teilzunehmen. Eine erneute Registrierung ist in jedem Fall notwendig, auch wenn der Verein bereits im Vorjahr an der Aktion teilgenommen hat. Wichtige Hinweise zur Teilnahme und terminliche Eckdaten finden Sie unten im Infokasten.

Neuheit: Ferdls Vereins-Challenge & Ferdls Fan-Challenge

Mit Ferdls Vereins-Challenge und Ferdls Fan-Challenge startet BILLA eine digitale Erweiterung der beliebten Aktion. Diese bietet Sportvereinen und Kund:innen gleichermaßen attraktive Gewinnmöglichkeiten. Auf zwei interaktiven Plattformen warten wöchentliche Quizze, Umfragen und Aufgaben – ergänzt durch ein Live-Leaderboard mit der Chance auf zusätzliche Preise.

Für Vereine gibt es viele zusätzliche Lose zu ergattern, für Kund:innen u. a. Gratis-Artikel, jö Vorteilsbons und ebenfalls Lose. Besonders aktive Teilnehmer:innen können sich zudem auf große Hauptpreise am Ende der Challenge freuen. Ferdls Vereins-Challenge für Sportvereine findet bereits seit 17. März statt und läuft bis 18. Mai 2025. Ferdls Fan-Challenge für Kund:innen startete am 31. März und läuft bis 18. Mai 2025.