Gehackte Gemeindeämter rüsten auf

In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium werden nun verstärkt Gemeindemitarbeiter im Umgang mit Cyber-Crime-Angriffen geschult.

Kürzlich wurden die Gemeinden Tulln und Maria Enzersdorf (Bez. Mödling) von Hackern angegriffen. Im Februar des vergangenen Jahres wurde das gesamte Bürgerservice von Korneuburg lahmgelegt. Die Stadtgemeinde Mödling warnt aktuell vor Phishing-Mails, die in ihrem Namen ausgesendet werden. Auch hier wurde ein Computer in der Gemeinde gehackt.

Cyberexperten des Bundes helfen

Zur Bekämpfung dieser Art der Kriminalität werden künftig Gemeinden mit dem Bund zusammenarbeiten. Eine gestern unterzeichnete Kooperation zwischen BM Gerhard Karner und Gemeindebund Präsident Johannes Pressel (beide ÖVP) soll dies künftig erleichtern. Cybercrime ist in der Statistik der Bereich, der am stärksten steigt. Eigene Schulungen für Gemeindemitarbeiter werden nun verstärkt. Im Haus der Digitalisierung in Tulln organisierten die beiden Gemeindevertreterverbände von ÖVP und SPÖ in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium bereits im vergangenen Jahr Lehrgänge für die Abwehr von Cyberangriffen.