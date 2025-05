× Leitungswasser mit Geschmack: waterdrop® Cola erobert ab Ende Mai den stationären Handel

Die Microdrinks von waterdrop® sind Brausewürfel, die den Geschmack von natürlichen Früchten und Pflanzen enthalten und den besten Drink der Welt beleben – nämlich frisches Wasser.

Mit der Sorte Cola hat waterdrop® dem beliebten Klassiker bereits eine neue, zeitgemäße Form verliehen – ganz ohne Zucker, voller Vitamine und mit bestem Geschmack. Ab Ende Mai ist Cola nun auch österreichweit im stationären Handel bei Bipa, Billa und Billa Plus erhältlich. Mit seiner innovativen Microdrink-Technologie trifft waterdrop® seit Jahren den Puls der Zeit: Statt schwerer Einwegflaschen gibt es kompakte Würfel, die mit Wasser zu vollwertigen Getränken werden – nachhaltig, platzsparend und mit minimalem Verpackungsaufwand.

© waterdrop® ×

Gesünder genießen – ganz ohne Kompromisse

Cola ist der ideale Begleiter für alle, die klassische Geschmackserlebnisse lieben, aber auf Zucker, Kalorien und künstliche Zusätze verzichten möchten. Der Drink basiert auf natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten – wie Kolanuss und grünem Kaffee – und liefert gleichzeitig wertvolle Vitamine wie C, B3 und B5. Damit bietet waterdrop® eine bewusste Alternative zu herkömmlichen Erfrischungsgetränken - für alle, die mehr wollen als nur süß.

Der Geschmack von Cola – ganz schön prickelnd

Mit seiner feinen Balance aus leichter Bitternote und herbem Aroma begeistert Cola sowohl eingefleischte Fans als auch Neugierige auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen. Die Zubereitung ist dabei so einfach wie genial: Einen Würfel in kaltes, prickelndes Wasser geben, kurz auflösen lassen – fertig!

© waterdrop® ×

Ein Plus für die UmweltMit waterdrop® werden nicht nur Zucker und Kalorien eingespart, sondern auch bis zu 98 % Plastik im Vergleich zu herkömmlichen 500-ml-Plastikflaschen. Damit setzt Cola nicht nur geschmacklich, sondern auch ökologisch neue Maßstäbe. Cola ist ab sofort bereits auf waterdrop.de und in den offiziellen waterdrop® Stores erhältlich – und ab Ende Mai auch im Handel bei Bipa, Billa und Billa Plus.