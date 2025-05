Scheiblhofer-Wein ändert Etikett-Farbe bei Trinktemperatur

Ein Highlight des neuen Austro-Weins ist das Etikett mit Thermoeffekt: Sobald der Wein seine ideale Serviertemperatur von 6 - 8 °C erreicht, färbt sich das Etikett von Weiß zu Blau – und signalisiert den idealen Trinkzeitpunkt.

Österreich setzt beim Wein klar auf Regionalität und heimische Weine erfreuen sich weiterhin größter Beliebtheit. Heiße Sommer verändern jedoch zunehmend die Getränkepräferenzen – besonders junge Zielgruppen greifen öfter zu leichteren Alternativen oder Mischgetränken. In Italien längst etabliert, sind gekühlte, leichte Rotweine dort fixer Bestandteil der sommerlichen Trinkkultur – einen Zugang, den Scheiblhofer mit dem neuen Cool John auch hierzulande aufgreift.

Die Basis für den Wein liefern Trauben aus dem burgenländischen Seewinkel – einer Region, die mit ihren heißen Temperaturen und mineralischen Böden ideale Bedingungen für aromatische Rotweine schafft. Mit einem Alkoholgehalt von 12,5 % präsentiert sich die neue Rotwein-Cuvée trocken, frisch und trinkfreudig.

Geschmack trifft auf innovatives Design

Der Top-Winzer Erich Scheiblhofer bringt mit dem Neuzugang im Portfolio einmal mehr Bewegung in die heimische Weinszene: „Viele Menschen lieben Rotwein – aber an warmen Sommertagen greifen sie dann doch zu Weiß oder Rosé. Cool John ist unsere Antwort darauf: leicht, kühl und trotzdem voller Charakter. Ein Wein, der jung gedacht ist, zum Zeitgeist passt – und das auch in seinem Design widerspiegelt.“

Cool John zeigt eine minimalistische Gestaltung, die durch den innovativen Farbwechseleffekt als echte Neuheit im Weinkühlschrank hervorsticht. Bei optimaler Trinktemperatur von 6 - 8 °C färbt sich das weiße Etikett blau und macht sichtbar, dass der Wein perfekt temperiert ist. Cool John reiht sich als leichter, frischer Bruder in die Riege ausgezeichneter Größen wie Big John und The Legends im Sortiment des Weinguts Scheiblhofer ein. Cool John ist ab sofort direkt bei Scheiblhofer erhältlich. Preis € 9,90.

Über Scheiblhofer

Das Weingut Scheiblhofer befindet sich in Andau, im Bezirk Neusiedl am See und zählt mit seinen rund 110 ha Eigenfläche zu den größten Weingütern im Burgenland und erlangte vor allem durch edle Rotweine wie „Big John“ und „The Legends“ internationale Bekannt- und Beliebtheit.

Der nachhaltig zertifizierte Betrieb wurde von Johann Scheiblhofer aufgebaut und im Jahr 2000 von Sohn Erich Scheiblhofer übernommen. Er beschäftigt rund 230 Mitarbeiter und füllt rund 2 Mio. Flaschen pro Jahr ab. Neben hochwertigen Wein-Produkten zeichnet sich der Familienbetrieb durch Modernität, Innovation, soziale Kompetenz und eine nachhaltige Arbeitsweise aus.