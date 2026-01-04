Alles zu oe24VIP
© Getty Images (Symbolbild)

Gastro-Sterben

Pleite-Welle: Bio-Catering-Anbieter ist insolvent

04.01.26, 15:26
Das Lokalsterben in Österreich geht weiter. Nun ist das "iss mich!"-Catering, bekannt für seine Bio-Waren, insolvent.

Seit 2014 stellt das Unternehmen iss mich! GmbH in der Leopoldstadt Bio-Gerichte und Getränke her. Jetzt steckt die Catering-Firma in finanziellen Schwierigkeiten. Am 19. Dezember 2025 hat das Unternehmen beim Handelsgericht Wien über einen Eigenantrag ein Sanierungsverfahren eröffnet.

"iss mich!" bietet neben Catering-Services für Events, Firmenfeiern und private Feiern auch selbsthergestellte Bio-Suppen, Eintöpfe und Delikatessen im Glas an. Das Unternehmen nutzt dafür regionale Zutaten, nachhaltige Verpackungen und ökologische Prozesse.

Sanierungsplan steht

Die Online-Bewertungen sind überwiegend positiv. Nutzer finden die Kommunikation mit dem Team und die Qualität der Speisen gut.

Jetzt kämpft das Unternehmen um seine Zukunft. Laut dem Sanierungsplan sollen die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren nur 20 Prozent ihrer offenen Forderungen erhalten. Betroffene haben bis spätestens 27. Jänner 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden.

