Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.800 aktien up +1.86% Andritz AG 66.75 aktien equal +0% BAWAG Group AG 130.00 aktien up +0.78% CA Immobilien Anlagen AG 22.540 aktien up +0.09% CPI Europe AG 15.430 aktien down -1.84% DO & CO Aktiengesellschaft 202.50 aktien down -2.17% EVN AG 27.400 aktien up +0.92% Erste Group Bank AG 103.90 aktien up +0.97% Lenzing AG 23.950 aktien up +2.35% OMV AG 48.280 aktien up +1.6% Oesterreichische Post AG 31.350 aktien up +0.8% PORR AG 32.450 aktien up +0.93% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.660 aktien down -1.67% SBO AG 28.400 aktien up +4.22% STRABAG SE 80.50 aktien down -0.62% UNIQA Insurance Group AG 15.360 aktien down -0.65% VERBUND AG Kat. A 62.30 aktien up +0.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.80 aktien up +0.89% Wienerberger AG 30.200 aktien down -1.37% voestalpine AG 38.400 aktien up +1.64%
  1. oe24.at
  2. Business
Ölexporte
© Getty

Maduro-Sturz

Insider: Venezuelas Ölexporte lahmgelegt

03.01.26, 23:14
Teilen

Die Ölexporte Venezuelas liegen laut Insidern lahm.  

Bei Hafenkapitänen gehen keine Anträge ein, das Auslaufen beladener Schiffe zu genehmigen, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen am Samstag. Mehrere für die USA und Asien bestimmte Tanker sind nicht ausgelaufen. Andere, die auf eine Beladung gewartet hatten, haben die Häfen leer verlassen, geht aus Branchendaten hervor. Im wichtigsten Ölhafen Jose werden laut dem Dienst TankerTrackers.com keine Schiffe beladen.

Ein vollständiger Exportstopp könnte zu Förderkürzungen führen, da die Lager voll sind. Die staatliche venezolanische Öl-Aktiengesellschaft PDVSA (Petroleos de Venezuela) und ihr Partner Chevron äußerten sich zunächst nicht.

Bei einem groß angelegten Militäreinsatz in Venezuela hatten die USA zuvor den langjährigen, links-autoritären Staatschef Nicolas Maduro entmachtet und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorerst die Führung des Landes übernommen. US-Kampfflugzeuge griffen in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela an, Elitesoldaten nahmen Maduro und dessen Frau fest und brachten beide außer Landes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden