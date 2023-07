Zalando-Revolution: Mode-Riese erkennt jetzt, welche Größe Sie tragen

Der Online-Modehändler Zalando hat eine neue Funktion auf der Handy-App eingeführt.

Zwei Fotos in eng anliegender Kleidung sollen bereits ausreichen, um die Körpermaße zu bestimmen. Dadurch soll es Kunden beim Online-Shopping wesentlich leichter fallen, die richtige Größe zu finden. Zalando will mit der neuen Funktion verhindern, dass unzählige Retouren und Textilabfälle anfallen. Die verwendeten Fotos, so verspricht es der Konzern, sollen direkt nach Abschluss des Vorganges gelöscht werden.

"Wir wissen, wie frustrierend es ist, auf einen Artikel zu warten und dann festzustellen, dass er nicht passt. Mit der Einführung der Größenempfehlung auf Basis von Körpermaßen helfen wir unseren Kunden, eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen", erklärt die Vizechefin des Unternehmens, Stacia Carr.

Knapp 125 Millionen Bestellungen retourniert

Retouren und Entsorgungen von Textilien stellen für viele Online-Händler ein gewaltiges Problem dar. Allein im Jahr 2021 wurde rund die Hälfte der 250 Millionen Bestellungen bei Zalando retourniert.