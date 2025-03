Henkell Freixenet Austria behauptet Spitzenposition

Henkell Freixenet Austria zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024: Trotz eines rückläufigen Marktes behauptete der Schaumweinhersteller mit einem Marktanteil von über einem Drittel seine Spitzenposition.

Der österreichische Schaumweinmarkt zeigte sich im vergangenen Jahr volatil. Steigende Rohstoffpreise, Ernteausfälle und eine allgemeine Konsumzurückhaltung prägten die Branche. Trotz dieses anspruchsvollen Marktumfelds bewiesen die Konsumenten ihr Vertrauen in etablierte Marken und hochwertige Produkte. Henkell Freixenet Austria konnte seine Marktführerschaft mit einem Anteil von 34 Prozent erfolgreich behaupten.

Mit einem mengenmäßigen Marktanteil von 11 Prozent bleibt Henkell Sekt die führende Sektmarke in Österreich, während Kupferberg mit 9 Prozent den dritten Platz belegt.

„Es freut uns, bereits zum sechsten Mal in Folge die Pole Position im hart umkämpften österreichischen Sektmarkt zu verteidigen. Mit unserem breit gefächerten Angebot – von Sekt über Prosecco und Crémant bis hin zu alkoholfreien Alternativen – und unseren ständigen Innovationen stellen wir sicher, dass wir das anbieten, was die Menschen sich wünschen“, erklärt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria.

Mag. Philipp Gattermayer, Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria; © Henkell Freixenet ×

Alkoholfreie Schaumweine als Wachstumstreiber

Während der Gesamtmarkt für Schaumwein rückläufig war, verzeichnete das alkoholfreie Segment ein bemerkenswertes Wachstum. Mit einem Zuwachs von 14 Prozent setzt sich dieser Trend fort. Immer mehr Konsumenten entscheiden sich für prickelnden Genuss ohne Alkohol – eine Entwicklung, die Henkell Freixenet Austria bereits vor zehn Jahren erkannte. Faktoren wie ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, globale Bewegungen wie "Dry January" und "Sober October" sowie der Trend des "Mindful Drinking" verstärken diese Dynamik. Besonders junge Generationen wie Millennials, Generation Z und Alpha zeigen großes Interesse an alkoholfreien Lifestyle-Produkten.

Als klarer Marktführer mit über 45 Prozent Marktanteil im alkoholfreien Schaumweinsegment setzt Henkell Freixenet Austria weiterhin auf Innovation und höchste Qualität. Die neuesten Produkte – Mionetto 0.0%, Freixenet Alcohol Free 0.0% und Mionetto Alkoholfrei Aperitivo – treffen genau den Geschmack der Zeit.

© Henkell Freixenet ×

„Die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Produkten bestätigt unseren Kurs – wir sind stolz darauf, dass wir unsere Marktführerschaft in diesem Bereich weiter ausbauen konnten“, so Gattermayer. „Alkoholfreie Schaumweine sind ein wesentlicher Wachstumstreiber für uns. Als Vorreiter in diesem Segment freuen wir uns, eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten bieten zu können und mit unserer langjährigen Schaumwein-Expertise zu zeigen, dass stilvoller prickelnder Genuss auch ohne Alkohol möglich ist.“

Führungsrolle in weiteren Schaumwein-Kategorien

Neben dem alkoholfreien Segment dominiert Henkell Freixenet Austria auch in weiteren Schaumwein-Kategorien. Rosé-Schaumweine erfreuen sich wachsender Beliebtheit, insbesondere als vielseitige Speisenbegleiter. Kupferberg Rosé führt mit einem Marktanteil von rund 15 Prozent weiterhin das Segment der Rosé-Sekte an.

Crémant, als elegante Alternative zu Champagner, gewinnt zunehmend an Popularität. Die Marke Gratien & Meyer, Teil des Unternehmensportfolios, konnte in diesem Bereich ein Wachstum von 27 Prozent verzeichnen.

Die 0,2-Liter-Kleinflasche, bekannt als Piccolo, ist untrennbar mit Henkell verbunden und seit 1935 markenrechtlich geschützt. Mit einem Marktanteil von über 44 Prozent bleibt Henkell Sekt führend im Kleinflaschen-Segment. Gemeinsam mit Kupferberg und Mionetto Prosecco stammt somit jede zweite Kleinflasche aus dem Hause Henkell Freixenet.

Obwohl der Prosecco-Markt insgesamt leicht rückläufig war, konnte sich Mionetto Prosecco erfolgreich behaupten und seinen Marktanteil im Umsatz steigern.

Blick in die Zukunft: Nachhaltiges Wachstum und Innovation

Für 2025 setzt Henkell Freixenet Austria weiterhin auf nachhaltiges Wachstum und die gezielte Stärkung seiner Marken. Ein zentraler Fokus liegt auf dem Ausbau des Marktanteils im alkoholfreien Segment sowie auf der Etablierung des Aperitif-Trends in Österreich. Mit dem 2024 eingeführten Mionetto Aperitivo deckt das Unternehmen sowohl den alkoholischen als auch den alkoholfreien Bereich ab.

Ein besonderes Highlight ist das 90-jährige Jubiläum des Henkell Piccolos, das 2025 gefeiert wird. Damit würdigt das Unternehmen seine Pionierrolle im Kleinformat-Segment und die damit verbundene Erfolgsgeschichte.

„Auch für heuer liegt unser Fokus darauf, nachhaltiges Wachstum zu fördern und unsere Marken weiter zu stärken. Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen des Klimawandels, um auch zukünftig qualitative Produkte mit gleichbleibendem Geschmack gewährleisten zu können. Unser Erfolgsrezept basiert auf Qualität, Tradition, Innovation und Kundennähe. So wollen wir weiterhin an der Spitze bleiben“, fasst Gattermayer zusammen.