HOFER rettet mit Eigenmarke RETTENSWERT über 1.200 Tonnen Lebensmittel

Neben altbewährten Produkt-Klassikern kommt erstmals der Aufstrich Tomate Basilikum ins Regal. Bei den Fruchtaufstrichen findet man ebenfalls neue schmackhafte Sorten.

„Rettenswert“ feiert einen weiteren Meilenstein: Seit 2022 retteten der Lebensmitteldiskonter Hofer und „Unverschwendet“ 1.200 Tonnen Lebensmittel in der vorgelagerten Wertschöpfungskette.

Lebensmittel, die zu klein, zu groß, zu krumm oder zu reif sind, erhalten mit der Hofer Eigenmarke eine zweite Chance und werden zu verschiedenen Köstlichkeiten verarbeitet. Bei allen Rettenswert-Produkten wird jeweils mindestens eine Hauptzutat gerettet – direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben, in Sortieranlagen, in Produktionsstätten und an allen Punkten an denen Überschüsse in der Kette zwischen Feld und Filiale anfallen.

Sommermomente voller geretteter Zutaten

Darüber hinaus dürfen sich die Kunden ab August wieder auf schmackhafte Neuheiten freuen. Für Sommer am Tisch sorgt der neue Aufstrich Tomate Basilikum. Gerettete österreichische Bohnen treffen auf vollreife Tomaten sowie auf aromatisches Basilikum und sorgen für ein fruchtig-herzhaftes Geschmackserlebnis. Vielseitig einsetzbar, ob aufs Brot, zur Pasta oder als Dip, erhält dieser Klassiker dank geretteter Bohnen einen neuen, aromatischen Geschmack und bewahrt dabei wertvolle Hülsenfrüchte vor dem Wegwerfen. In den Fruchtaufstrichen stecken gerettete Äpfel. Die Kombination von süßen Erdbeeren und Marillen ergibt eine fruchtige Balance aus Süße und Frische - perfekt für dein Frühstücksbrot, ins Joghurt oder zum Backen. Natürlich dürfen aber auch beliebte Klassiker nicht fehlen wie unter anderem Aufstriche, Pestos und Sugo in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Gurkenhappen.

Ab sofort bei Hofer erhältlich:• RETTENSWERT Aufstrich, Tomate-Basilikum oder Süßkartoffel, 180 g, um 1,79 Euro per Glas• RETTENSWERT Fruchtaufstrich, Apfel-Erdbeere oder Apfel-Marille, 250 g, um 1,99 Euro per Glas• RETTENSWERT Bowl, Gemüse oder Curry Bowl, 350 g, um 1,99 Euro per Glas• RETTENSWERT Karamellisierte Zwiebel/Jalapeños, 190 g/200 g, um 1,69 Euro per Glas• RETTENSWERT Zimtfrühstück, aus geretteten Kichererbsen, 100 g, um 1,49 Euro Per Packung• RETTENSWERT Pesto, Paprika Cashew, Karotte oder Rosso Mandel, 180 g, um 1,99 Euro per Glas• RETTENSWERT Sugo, Karotte-Tomate oder Karotte-Tomate-Linse, 350 g, um 1,99 Euro per Glas• RETTENSWERT Apfelmus mit Zusatzfrucht, Birne oder Erdbeere, 350 g, um 1,39 Euro per Glas• RETTENSWERT Gurkenhappen, 670 g, um 1,49 Euro per Glas